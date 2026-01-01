Классика в космосе. Штраус • Моцарт • Чайковский • Вивальди

Концерт в Люмьер-Холле

Классическая музыка во все времена сохраняла свою выразительность и художественную силу. Произведения Штрауса, Моцарта, Чайковского и Вивальди давно стали частью культурного наследия и продолжают звучать актуально вне зависимости от эпохи и контекста.

Концертная программа «Классика в космосе» предлагает вам услышать эти шедевры в уникальном формате. Космический видеоряд, окружающий зрителей, подчеркнёт масштаб и архитектуру музыкальных форм, усиливая ощущение величия и гармонии, заложенных в классической музыке.

Взаимодействие звука и визуального пространства позволяет по-новому ощутить знакомые произведения, не нарушая их академической природы. Исполнение осуществляет музыкальный проект GRANI — ансамбль из пяти музыкантов, который привносит свежие ноты в классику.

Атмосфера и исполнение

В основе программы — классический струнный квартет, дополненный ударными и перкуссией. Такое инструментальное решение расширяет тембровую палитру и придаёт звучанию дополнительную глубину, сохраняя стиль и характер оригинальных партитур.

Не пропустите шанс насладиться классикой в новом свете. Программа «Классика в космосе» станет настоящим музыкальным праздником для всех ценителей искусства.