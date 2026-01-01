Классика. Танго. Джаз

Виртуозы на сцене Муниципального концертного зала

На сцене Муниципального концертного зала с уникальной программой выступят лауреаты международных конкурсов — Сергей Поспелов (скрипка, Москва) и Маргарита Поспелова (фортепиано, Москва). Сергей Поспелов — талантливый скрипач-виртуоз и художественный руководитель «Московского камерного оркестра». Он известен своим мастерством и тонким музыкальным вкусом.

В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов, таких как Никколо Паганини и Фриц Крейслер. Эти виртуозные сочинения подарят зрителям незабываемые моменты и погрузят в мир классической музыки и джаза.

Концерт станет замечательной возможностью насладиться выдающимися талантами и классическими произведениями, которые подойдут как ценителям, так и тем, кто только начинает знакомство с миром высокого искусства. Не упустите шанс прикоснуться к музыке, способной тронуть самые глубокие струны души.