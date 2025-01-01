Меню
Классика рока
Классика рока

Классика рока

0+
Возраст 0+

О концерте

Рок-хиты в аранжировке для голоса и симфонического оркестра

Вам предлагают уникальную возможность окунуться в мир лучших рок-хитов в исполнении симфонического оркестра. Эта программа направлена на то, чтобы воплотить мощь и красоту как русских, так и зарубежных рок-композиций. Это амбициозное художественное решение обещает зарядить зрителей энергией и эмоциями.

Необычная аранжировка

В этом проекте особенно интересна аранжировка, где голоса артистов имитируют звучание классических инструментов: скрипки, виолончели, флейты и саксофона. Благодаря современному битбоксу создается уникальный ритмический фон, который делает каждое произведение еще более живым и запоминающимся.

О музыкантах и участниках

В рамках программы выступят:

  • Уральский молодёжный симфонический оркестр
  • Дмитрий Филатов
  • VoiceBand

Каждый из участников привнесет в шоу свою уникальную интерпретацию и профессионализм. Их совместная работа обещает стать ярким театрализованным событием, в котором классика встречается с актуальными музыкальными трендами.

Почему стоит посетить спектакль?

Это не просто концерт, а настоящее шоу, где классическая и рок-музыка сплетаются в единое целое. Вы сможете насладиться знакомыми мелодиями в неожиданной интерпретации и открыть для себя новые грани хорошо известных хитов.

Приходите и убедитесь, что классическая музыка и рок способны удивительно гармонично сочетаться!

Май
15 мая пятница
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 2000 ₽
16 мая суббота
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 1300 ₽

