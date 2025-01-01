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Классика рока при свечах: Queen, Deep Purple, Metallica
Билеты от 1900₽
Киноафиша Классика рока при свечах: Queen, Deep Purple, Metallica

Классика рока при свечах: Queen, Deep Purple, Metallica

12+
Возраст 12+
Билеты от 1900₽

О концерте/спектакле

Захватывающая программа органного дуэта Artbene

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом органного дуэта Artbene! В этом выступлении вам предстоит увидеть и услышать выдающихся музыкантов: титулярную органистку Кафедрального римско-католического собора Непорочного Зачатия Девы Марии Анну Ветлугину, органиста Англиканской церкви святого Андрея в Москве Дмитрия Максименко, ударника Михаила Собенина, виолончелиста Валерия Михайлова и гитариста Нитая.

Когда рок на органе стал модным?

1960-е годы стали знаковыми для рок-музыки, когда орган завоевал популярность среди музыкантов. Он не просто добавлял новые звуки в композиции, но и часто определял их облик. Органные рифы стали не менее популярными, чем гитарные, и даже сегодня рок-хиты в исполнении органа звучат впечатляюще!

Что вас ждет в программе?

Вы сможете насладиться авторскими обработками рок-хитов таких легендарных групп, как:

  • Deep Purple
  • Scorpions
  • Metallica
  • The Doors
  • Queen
  • Pink Floyd

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и убедиться, как орган может изменить восприятие знакомых мелодий!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1900 ₽
25 сентября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 1900 ₽

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