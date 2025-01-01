Классика рока при свечах: Queen, Deep Purple, Metallica

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом органного дуэта Artbene! В этом выступлении вам предстоит увидеть и услышать выдающихся музыкантов: титулярную органистку Кафедрального римско-католического собора Непорочного Зачатия Девы Марии Анну Ветлугину, органиста Англиканской церкви святого Андрея в Москве Дмитрия Максименко, ударника Михаила Собенина, виолончелиста Валерия Михайлова и гитариста Нитая.
1960-е годы стали знаковыми для рок-музыки, когда орган завоевал популярность среди музыкантов. Он не просто добавлял новые звуки в композиции, но и часто определял их облик. Органные рифы стали не менее популярными, чем гитарные, и даже сегодня рок-хиты в исполнении органа звучат впечатляюще!
Вы сможете насладиться авторскими обработками рок-хитов таких легендарных групп, как:
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и убедиться, как орган может изменить восприятие знакомых мелодий!