Классика рока при свечах: Queen, Deep Purple, Metallica

Захватывающая программа органного дуэта Artbene

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом органного дуэта Artbene! В этом выступлении вам предстоит увидеть и услышать выдающихся музыкантов: титулярную органистку Кафедрального римско-католического собора Непорочного Зачатия Девы Марии Анну Ветлугину, органиста Англиканской церкви святого Андрея в Москве Дмитрия Максименко, ударника Михаила Собенина, виолончелиста Валерия Михайлова и гитариста Нитая.

Когда рок на органе стал модным?

1960-е годы стали знаковыми для рок-музыки, когда орган завоевал популярность среди музыкантов. Он не просто добавлял новые звуки в композиции, но и часто определял их облик. Органные рифы стали не менее популярными, чем гитарные, и даже сегодня рок-хиты в исполнении органа звучат впечатляюще!

Что вас ждет в программе?

Вы сможете насладиться авторскими обработками рок-хитов таких легендарных групп, как:

Deep Purple

Scorpions

Metallica

The Doors

Queen

Pink Floyd

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и убедиться, как орган может изменить восприятие знакомых мелодий!