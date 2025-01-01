Классика рока и современные композиции в стиле Blues Rock / Rock: Ray of Symphony

Музыкальное путешествие с Ray of Symphony

Приглашаем вас стать частью яркого музыкального события, которое погрузит вас в невероятное приключение по красочному миру блюз-рока. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Знакомьтесь с исполнителями

Группа Ray of Symphony исполнит знаменитые композиции из репертуара таких легенд, как:

Bon Jovi

Sting

Maneskin

Red Hot Chili Peppers

The Cranberries

Каждая из этих песен будет звучать в уникальной интерпретации группы, дополненной авторскими композициями, каждая из которых обладает своей индивидуальностью и энергетикой.

Музыканты

На сцене вас ждут настоящие мастера своего дела:

Ударные: Павел Войсков

Павел Войсков Бас-гитара: Игорь Яшуков

Игорь Яшуков Гитара: Георгий Дошков

Не упустите шанс!

Приходите на этот невероятный концерт, чтобы насладиться виртуозной инструментальной игрой и атмосферой настоящего музыкального праздника!