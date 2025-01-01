Классика рока и современные композиции в стиле Blues Rock / Rock: Ray of Symphony

Приглашаем вас стать частью яркого музыкального события, которое погрузит вас в невероятное приключение по красочному миру блюз-рока. Этот вечер обещает быть незабываемым!
Группа Ray of Symphony исполнит знаменитые композиции из репертуара таких легенд, как:
Каждая из этих песен будет звучать в уникальной интерпретации группы, дополненной авторскими композициями, каждая из которых обладает своей индивидуальностью и энергетикой.
На сцене вас ждут настоящие мастера своего дела:
Приходите на этот невероятный концерт, чтобы насладиться виртуозной инструментальной игрой и атмосферой настоящего музыкального праздника!