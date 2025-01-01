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Классика рока и современные композиции в стиле Blues Rock / Rock: Ray of Symphony
Билеты от 700₽
Киноафиша Классика рока и современные композиции в стиле Blues Rock / Rock: Ray of Symphony

Классика рока и современные композиции в стиле Blues Rock / Rock: Ray of Symphony

18+
Возраст 18+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие с Ray of Symphony

Приглашаем вас стать частью яркого музыкального события, которое погрузит вас в невероятное приключение по красочному миру блюз-рока. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Знакомьтесь с исполнителями

Группа Ray of Symphony исполнит знаменитые композиции из репертуара таких легенд, как:

  • Bon Jovi
  • Sting
  • Maneskin
  • Red Hot Chili Peppers
  • The Cranberries

Каждая из этих песен будет звучать в уникальной интерпретации группы, дополненной авторскими композициями, каждая из которых обладает своей индивидуальностью и энергетикой.

Музыканты

На сцене вас ждут настоящие мастера своего дела:

  • Ударные: Павел Войсков
  • Бас-гитара: Игорь Яшуков
  • Гитара: Георгий Дошков

Не упустите шанс!

Приходите на этот невероятный концерт, чтобы насладиться виртуозной инструментальной игрой и атмосферой настоящего музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 августа
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