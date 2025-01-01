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Классика рок-музыки
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Классика рок-музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый взгляд на рок: виртуозная фортепианная обработка

Забудьте всё, что вы знали о роке! Уникальный спектакль предлагает зрителям переосмысленный взгляд на ваши любимые рок-композиции. Виртуозная фортепианная обработка подарит каждой мелодии новое дыхание и заставит сердце трепетать.

Музыка, которая говорит

Каждая нота будет бить точно в сердце, пробуждая эмоции и воспоминания. Это не просто концерт — это настоящая музыкальная интерпретация, где классика рок-музыки встречается с изысканностью фортепианного исполнения.

О спектакле

Спектакль включает в себя как известные хиты, так и скрытые жемчужины рок-музыки. Зрители смогут насладиться уникальными аранжировками, которые придают знакомым мелодиям свежий и неожиданный оттенок.

Интересные факты

  • В программе будут представлены композиции таких легендарных групп, как Queen, The Rolling Stones и Led Zeppelin.
  • Исполнитель — признанный пианист, который ранее сотрудничал с известными рок-музыкантами.
  • Спектакль обещает стать настоящим открытием для любителей как классической, так и рок-музыки.

Не пропустите!

Приглашаем вас на этот незабываемый вечер, который соединит в себе силу рок-музыки и магию фортепиано. Подготовьтесь к тому, что ваши любимые мелодии зазвучат по-новому!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 19 марта
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 700 ₽

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