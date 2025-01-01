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Классика при свечах. Времена года Вивальди
Киноафиша Классика при свечах. Времена года Вивальди

Классика при свечах. Времена года Вивальди

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия музыки Вивальди 

Компания «Вселенная классики» приглашает вас провести незабываемый вечер, где классическая музыка и очарование современности соединятся в уникальной гармонии.

Под мерцающим светом сотен свечей виртуозы струнного квинтета «Alta Musica» исполнят легендарный цикл Вивальди «Времена года». В каждой ноте, в каждом движении смычка и вибрации струн оживет сила и страсть, которые раскрывают характер каждого сезона.

Эмоции четырех сезонов

  • «Весна»: Радость пробуждения природы и нежные мелодии согреют ваше сердце.
  • «Лето»: Жара, страсть и стремительность летней грозы окунут вас в вихрь эмоций.
  • «Осень»: Глубина размышлений и веселье деревенских танцев заставят почувствовать богатство осенней природы.
  • «Зима»: Прозрачная, хрупкая красота зимних дней подарит уют и вдохновение.

Программа концерта

  • Концерт № 1 ми мажор «Весна»
  • Концерт № 2 соль минор «Лето»
  • Концерт № 3 фа мажор «Осень»
  • Концерт № 4 фа минор «Зима»

Исполнители
Струнный квинтет «Alta Musica» — коллектив виртуозов, лауреатов международных фестивалей и конкурсов. Их выступления украшают сцены России и Европы, оставляя неизгладимые впечатления.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 июля
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 3 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 10 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 16 августа
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 20 сентября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 28 сентября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 19 октября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
17:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 25 октября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 31 октября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 2 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 3 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 4 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
19:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 23 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
15:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 30 ноября
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
15:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 30 декабря
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
18:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 2 января
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
18:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 3 января
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
18:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 4 января
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
18:00 от 699 ₽
Нижний Новгород, 5 января
Пространство DKRT Нижний Новгород, Б.Покровская, 18
18:00 от 699 ₽

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