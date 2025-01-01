Классика при свечах. Времена года Вивальди

Магия музыки Вивальди

Компания «Вселенная классики» приглашает вас провести незабываемый вечер, где классическая музыка и очарование современности соединятся в уникальной гармонии.

Под мерцающим светом сотен свечей виртуозы струнного квинтета «Alta Musica» исполнят легендарный цикл Вивальди «Времена года». В каждой ноте, в каждом движении смычка и вибрации струн оживет сила и страсть, которые раскрывают характер каждого сезона.

Эмоции четырех сезонов

«Весна» : Радость пробуждения природы и нежные мелодии согреют ваше сердце.

: Радость пробуждения природы и нежные мелодии согреют ваше сердце. «Лето» : Жара, страсть и стремительность летней грозы окунут вас в вихрь эмоций.

: Жара, страсть и стремительность летней грозы окунут вас в вихрь эмоций. «Осень» : Глубина размышлений и веселье деревенских танцев заставят почувствовать богатство осенней природы.

: Глубина размышлений и веселье деревенских танцев заставят почувствовать богатство осенней природы. «Зима»: Прозрачная, хрупкая красота зимних дней подарит уют и вдохновение.

Программа концерта

Концерт № 1 ми мажор «Весна»

Концерт № 2 соль минор «Лето»

Концерт № 3 фа мажор «Осень»

Концерт № 4 фа минор «Зима»

Исполнители

Струнный квинтет «Alta Musica» — коллектив виртуозов, лауреатов международных фестивалей и конкурсов. Их выступления украшают сцены России и Европы, оставляя неизгладимые впечатления.