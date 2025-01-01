Классика при свечах. Времена года Вивальди

Компания «Вселенная классики» приглашает вас провести незабываемый вечер, где классическая музыка и очарование современности соединятся в уникальной гармонии.
Под мерцающим светом сотен свечей виртуозы струнного квинтета «Alta Musica» исполнят легендарный цикл Вивальди «Времена года». В каждой ноте, в каждом движении смычка и вибрации струн оживет сила и страсть, которые раскрывают характер каждого сезона.
Эмоции четырех сезонов
Программа концерта
Исполнители
Струнный квинтет «Alta Musica» — коллектив виртуозов, лауреатов международных фестивалей и конкурсов. Их выступления украшают сцены России и Европы, оставляя неизгладимые впечатления.