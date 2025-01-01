Классика при свечах во дворце. Вивальди «Времена года» и шедевры классики

В программе вечера при свечах в зале пеликанов исторического дворца Кваренги прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — настоящее чудо, подаренное нам эпохой барокко. Яркость этой музыки, её виртуозность и образность уже три столетия покоряют слушателей.
В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из знаменитого цикла «Времена года», а также классические жемчужины, такие как:
Это не просто концерт — в программе ожидаются приятные сюрпризы, оценить которые вы сможете, только посетив выступление!
В самом сердце Петербурга, у Невского проспекта недалеко от Казанского собора, расположилось пространство «Freedom» — самая масштабная ивент-площадка в России, работающая в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что придает атмосфере происходящего в нем особый колорит.
Зал, декорированный изображениями пеликанов, по-прежнему хранит в себе дух прошедшей эпохи — здесь заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала располагает к проведению музыкальных событий с разнообразными программами.
Концерт AURUM квартета:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.