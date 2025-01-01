Классика при свечах во дворце. Вивальди «Времена года» и шедевры классики

Музыкальный вечер в историческом дворце Кваренги

В программе вечера при свечах в зале пеликанов исторического дворца Кваренги прозвучат знаменитые «Времена года» Антонио Вивальди — настоящее чудо, подаренное нам эпохой барокко. Яркость этой музыки, её виртуозность и образность уже три столетия покоряют слушателей.

В исполнении AURUM квартета вы услышите концерты «Зима» и «Весна» из знаменитого цикла «Времена года», а также классические жемчужины, такие как:

Маленькая ночная серенада Вольфганга Амадея Моцарта;

Вольфганга Амадея Моцарта; Девушка с волосами цвета льна Клода Дебюсси;

Клода Дебюсси; Полька-пиццикато Иоганна Штрауса;

Иоганна Штрауса; Танго Гарделя из кинофильма «Запах женщины».

Это не просто концерт — в программе ожидаются приятные сюрпризы, оценить которые вы сможете, только посетив выступление!

Уникальная атмосфера дворца Кваренги

В самом сердце Петербурга, у Невского проспекта недалеко от Казанского собора, расположилось пространство «Freedom» — самая масштабная ивент-площадка в России, работающая в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, богато своей историей, что придает атмосфере происходящего в нем особый колорит.

Зал, декорированный изображениями пеликанов, по-прежнему хранит в себе дух прошедшей эпохи — здесь заседал Опекунский совет Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика зала располагает к проведению музыкальных событий с разнообразными программами.

Исполнители и продолжительность концерта

Концерт AURUM квартета:

Ани Агаджанян — скрипка;

— скрипка; Надежда Соболевская — скрипка;

— скрипка; Константин Соболевский — альт;

— альт; Кирилл Алтухов — виолончель.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.