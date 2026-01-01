Классика при свечах: Вивальди Времена года

Изысканный концерт классической музыки при свечах

Приглашаем вас на волшебный вечер классической музыки в исполнении струнного квинтета TESORO. В атмосфере мягкого света свечей и великолепной акустики прозвучит одно из самых знаковых произведений эпохи барокко — цикл концертов "Времена года" Антонио Вивальди. Эти четыре скрипичных концерта, посвящённые каждому времени года, погрузят вас в невероятное музыкальное путешествие, в котором весна пробуждается, лето раскаляется, осень танцует, а зима заковывает всё в ледяные объятия.

Программа

Концерты из цикла "Времена года" являются одними из самых известных произведений Вивальди и всей барочной музыки. Каждый концерт состоит из трёх частей — две быстрые и одна медленная, передающие яркие образы и сцены каждой поры года. Интересный факт: каждому концерту предпосланы сонеты, которые, предположительно, сам Вивальди написал для пояснения музыкальных сюжетов.

Концерт №1 "Весна"

Allegro. Приход весны

Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух

Allegro. Деревенский танец

Концерт №2 "Лето"

Allegro non molto. Жара и крики кукушки

Adagio — Presto. Летние труды

Presto. Летняя гроза

Концерт №3 "Осень"

Allegro. Танцы крестьян

Adagio molto. Спящие пьяные

Allegro. Охота

Концерт №4 "Зима"

Allegro non molto. Ледяной ветер

Largo. Тепло у камина

Allegro. Прогулка по льду

Исполнители

Струнный квинтет TESORO — коллектив виртуозов, лауреатов международных конкурсов, который выступает на лучших сценах России и Европы. На сцене вы услышите:

Алексей Агеев (скрипка)

Лилия Ситдыкова (скрипка)

Надежда Чумовицкая (альт)

Юлия Шумихина (виолончель)

Марина Николя (клавесин)

Анна Михеева (художественное слово)

Особая атмосфера

Концерт проходит при свечах, что создаёт особое очарование вечера. Мягкий свет и живое исполнение в тёплой камерной атмосфере позволят вам полностью погрузиться в музыку и насладиться каждым аккордом.

Бонус: В зале также действует кафе-шоколатерия Amazing Cacao, где можно заказать горячий шоколад и другие напитки, чтобы добавить ещё больше тепла вашему вечеру.

Подарите себе и близким вечер настоящего музыкального волшебства, где каждый концерт — это фейерверк эмоций, а звук струнных инструментов обволакивает мягким светом свечей!