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Классика при свечах: Вивальди Времена года
Киноафиша Классика при свечах: Вивальди Времена года

Классика при свечах: Вивальди Времена года

6+
Возраст 6+

О концерте

Изысканный концерт классической музыки при свечах

Приглашаем вас на волшебный вечер классической музыки в исполнении струнного квинтета TESORO. В атмосфере мягкого света свечей и великолепной акустики прозвучит одно из самых знаковых произведений эпохи барокко — цикл концертов "Времена года" Антонио Вивальди. Эти четыре скрипичных концерта, посвящённые каждому времени года, погрузят вас в невероятное музыкальное путешествие, в котором весна пробуждается, лето раскаляется, осень танцует, а зима заковывает всё в ледяные объятия.

Программа

Концерты из цикла "Времена года" являются одними из самых известных произведений Вивальди и всей барочной музыки. Каждый концерт состоит из трёх частей — две быстрые и одна медленная, передающие яркие образы и сцены каждой поры года. Интересный факт: каждому концерту предпосланы сонеты, которые, предположительно, сам Вивальди написал для пояснения музыкальных сюжетов.

Концерт №1 "Весна"

  • Allegro. Приход весны
  • Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух
  • Allegro. Деревенский танец

Концерт №2 "Лето"

  • Allegro non molto. Жара и крики кукушки
  • Adagio — Presto. Летние труды
  • Presto. Летняя гроза

Концерт №3 "Осень"

  • Allegro. Танцы крестьян
  • Adagio molto. Спящие пьяные
  • Allegro. Охота

Концерт №4 "Зима"

  • Allegro non molto. Ледяной ветер
  • Largo. Тепло у камина
  • Allegro. Прогулка по льду

Исполнители

Струнный квинтет TESORO — коллектив виртуозов, лауреатов международных конкурсов, который выступает на лучших сценах России и Европы. На сцене вы услышите:

  • Алексей Агеев (скрипка)
  • Лилия Ситдыкова (скрипка)
  • Надежда Чумовицкая (альт)
  • Юлия Шумихина (виолончель)
  • Марина Николя (клавесин)
  • Анна Михеева (художественное слово)

Особая атмосфера

Концерт проходит при свечах, что создаёт особое очарование вечера. Мягкий свет и живое исполнение в тёплой камерной атмосфере позволят вам полностью погрузиться в музыку и насладиться каждым аккордом.

Бонус: В зале также действует кафе-шоколатерия Amazing Cacao, где можно заказать горячий шоколад и другие напитки, чтобы добавить ещё больше тепла вашему вечеру.

Подарите себе и близким вечер настоящего музыкального волшебства, где каждый концерт — это фейерверк эмоций, а звук струнных инструментов обволакивает мягким светом свечей!

Купить билет на концерт Классика при свечах: Вивальди Времена года

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Октябрь
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от 599 ₽
11 октября воскресенье
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Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 599 ₽

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