Классика при свечах: Вивальди Времена года

Приглашаем вас на волшебный вечер классической музыки в исполнении струнного квинтета TESORO. В атмосфере мягкого света свечей и великолепной акустики прозвучит одно из самых знаковых произведений эпохи барокко — цикл концертов "Времена года" Антонио Вивальди. Эти четыре скрипичных концерта, посвящённые каждому времени года, погрузят вас в невероятное музыкальное путешествие, в котором весна пробуждается, лето раскаляется, осень танцует, а зима заковывает всё в ледяные объятия.
Программа
Концерты из цикла "Времена года" являются одними из самых известных произведений Вивальди и всей барочной музыки. Каждый концерт состоит из трёх частей — две быстрые и одна медленная, передающие яркие образы и сцены каждой поры года. Интересный факт: каждому концерту предпосланы сонеты, которые, предположительно, сам Вивальди написал для пояснения музыкальных сюжетов.
Концерт №1 "Весна"
Концерт №2 "Лето"
Концерт №3 "Осень"
Концерт №4 "Зима"
Исполнители
Струнный квинтет TESORO — коллектив виртуозов, лауреатов международных конкурсов, который выступает на лучших сценах России и Европы. На сцене вы услышите:
Концерт проходит при свечах, что создаёт особое очарование вечера. Мягкий свет и живое исполнение в тёплой камерной атмосфере позволят вам полностью погрузиться в музыку и насладиться каждым аккордом.
Бонус: В зале также действует кафе-шоколатерия Amazing Cacao, где можно заказать горячий шоколад и другие напитки, чтобы добавить ещё больше тепла вашему вечеру.
Подарите себе и близким вечер настоящего музыкального волшебства, где каждый концерт — это фейерверк эмоций, а звук струнных инструментов обволакивает мягким светом свечей!