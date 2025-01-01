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Билеты
Классика при свечах. Сергей Рахманинов
Билеты от 1099₽
Киноафиша Классика при свечах. Сергей Рахманинов

Классика при свечах. Сергей Рахманинов

6+
Возраст 6+
Билеты от 1099₽

О концерте/спектакле

Фортепианный концерт при свечах в Государственном музее А.С. Пушкина

Чудесным весенним днем приглашаем москвичей и гостей столицы в концертный зал Государственного музея А.С. Пушкина, одного из признанных культурных центров Москвы. Музей расположен в самом сердце города и предлагает уникальную атмосферу для музыкальных событий.

Концерт с произведениями Рахманинова

На изысканном фортепианном концерте при свечах в исполнении пианиста-виртуоза Сергей Арцибашева вы сможете насладиться известными произведениями гениального композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Это будет незабываемый вечер, наполненный чарующей атмосферой и великолепной акустикой зала.

Праздничное настроение и эмоции

Подарите себе и своим близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления! Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Исполнитель концерта

Исполнитель 9 марта — Сергей Арцибашев, известный российский пианист-виртуоз и выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Он является лауреатом российских и международных конкурсов в Италии, Испании, Германии и Австрии. Сергей активно выступает как в России, так и за рубежом, радуя публику своим талантом.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
30 августа
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽
5 октября
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15:00 от 1099 ₽

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