Классика при свечах. Сергей Рахманинов

Фортепианный концерт при свечах в Государственном музее А.С. Пушкина

Чудесным весенним днем приглашаем москвичей и гостей столицы в концертный зал Государственного музея А.С. Пушкина, одного из признанных культурных центров Москвы. Музей расположен в самом сердце города и предлагает уникальную атмосферу для музыкальных событий.

Концерт с произведениями Рахманинова

На изысканном фортепианном концерте при свечах в исполнении пианиста-виртуоза Сергей Арцибашева вы сможете насладиться известными произведениями гениального композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Это будет незабываемый вечер, наполненный чарующей атмосферой и великолепной акустикой зала.

Праздничное настроение и эмоции

Подарите себе и своим близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления! Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Обратите внимание, что билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Исполнитель концерта

Исполнитель 9 марта — Сергей Арцибашев, известный российский пианист-виртуоз и выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Он является лауреатом российских и международных конкурсов в Италии, Испании, Германии и Австрии. Сергей активно выступает как в России, так и за рубежом, радуя публику своим талантом.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!