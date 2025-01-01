Классика при свечах. Фредерик Шопен & Ференц Лист

Фортепианные концерты в Доме журналиста

Откройте двери в великое прошлое и окунитесь в атмосферу истории и культуры вместе с нами на фортепианных концертах в концертном зале Дома журналиста. Позвольте музыке стать персонажем исторической панорамы, раскрывающей перед вами все оттенки эмоций и чувств.

На клавишах рояля воспарят нотные партии, рассказывающие о жизни и творчестве великих композиторов. Талантливый пианист, виртуозно владеющий инструментом, оживит их произведения, создавая музыкальную палитру, которая проложит нить между словами и звуками. Вас ждет вечер, наполненный великолепными мелодиями, которые будут звучать в гармонии с архитектурой и атмосферой этого исторического места.

Погрузитесь в пленительный мир фортепианной музыки и испытайте неповторимое ощущение единства и гармонии, позволяющее достичь истинного слияния искусств!

Информация о билетах

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Исполнители концертов

1 мая: Людмила Коновалова

Талантливая петербургская пианистка, ученица профессора В. В. Селивохина. Выпускница Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), класс профессора М. В. Воротного. Людмила участвовала в мастер-классах известных музыкантов, таких как А. фон Бух (Мюнхен), М. С. Гамбарян (Москва) и многих других. Она также является приглашенной солисткой театров Санкт-Петербурга и ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.

10 мая: Виталий Синельников

Известный пианист-виртуоз, ученик доцента Санкт-Петербургской консерватории Олега Геннадьевича Вайнштейна. Лауреат множества престижных премий, включая премию правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» и Гран-при Международного конкурса «Бартоломео Кристофори». Виталий также активно выступает как в России, так и за границей.

Дополнительный исполнитель: Ангелина Козлова

Выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и лауреат международных конкурсов. Ангелина принимала участие в мастер-классах у ведущих педагогов России и работала приглашенным артистом Мариинского театра (2021-2023). Она активно выступает на различных площадках Санкт-Петербурга и других городов России.