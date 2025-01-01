Классика при свечах. Фредерик Шопен & Ференц Лист

Откройте двери в великое прошлое и окунитесь в атмосферу истории и культуры вместе с нами на фортепианных концертах в концертном зале Дома журналиста. Позвольте музыке стать персонажем исторической панорамы, раскрывающей перед вами все оттенки эмоций и чувств.
На клавишах рояля воспарят нотные партии, рассказывающие о жизни и творчестве великих композиторов. Талантливый пианист, виртуозно владеющий инструментом, оживит их произведения, создавая музыкальную палитру, которая проложит нить между словами и звуками. Вас ждет вечер, наполненный великолепными мелодиями, которые будут звучать в гармонии с архитектурой и атмосферой этого исторического места.
Погрузитесь в пленительный мир фортепианной музыки и испытайте неповторимое ощущение единства и гармонии, позволяющее достичь истинного слияния искусств!
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
Талантливая петербургская пианистка, ученица профессора В. В. Селивохина. Выпускница Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург), класс профессора М. В. Воротного. Людмила участвовала в мастер-классах известных музыкантов, таких как А. фон Бух (Мюнхен), М. С. Гамбарян (Москва) и многих других. Она также является приглашенной солисткой театров Санкт-Петербурга и ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.
Известный пианист-виртуоз, ученик доцента Санкт-Петербургской консерватории Олега Геннадьевича Вайнштейна. Лауреат множества престижных премий, включая премию правительства Санкт-Петербурга «Юные дарования» и Гран-при Международного конкурса «Бартоломео Кристофори». Виталий также активно выступает как в России, так и за границей.
Выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и лауреат международных конкурсов. Ангелина принимала участие в мастер-классах у ведущих педагогов России и работала приглашенным артистом Мариинского театра (2021-2023). Она активно выступает на различных площадках Санкт-Петербурга и других городов России.