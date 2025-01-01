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Классика, покорившая мир. Вагнер. Верди. Лист
Билеты от 800₽
Киноафиша Классика, покорившая мир. Вагнер. Верди. Лист

Классика, покорившая мир. Вагнер. Верди. Лист

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского Художественный руководитель - Народный артист СССР Владимир Федосеев Дирижер - Денис Лотоев В программе: Г. Ф. Гендель "Аллилуйя" из оратории "Мессия" В. А. Моцарт "Confutatis", "Lacrimosa" из "Реквием" Р. Вагнер Вступление к опере "Нюрнбергские Мейстерзингеры" Фрагменты из оперы "Тристан и Изольда" "Полет валькирий" из оперы "Валькирия" Дж. Верди Вступление к опере "Сила судьбы" Хор "Va, pensiero" из оперы "Набукко" Триумфальный марш из оперы "Аида" Ф. Лист Мефисто-вальс Венгерская рапсодия № 2 (транскрипция для оркестра К. Мюллера), S.359/2 "Классика, покорившая мир" - яркая и насыщенная программа, в которую вошли знаковые произведения выдающихся композиторов, таких как Г.Ф. Гендель, В.А. Моцарт, Р. Вагнер, Дж. Верди и Ф. Лист. 20 сентября атмосфера праздника наполнит один из самых красивых залов мира - Большой зал Московской консерватории. В исполнении симфонического оркестра и хора прозвучат бравурные и торжественные фрагменты опер "Нюрнбергские мейстерзингеры", "Аида" и "Сила судьбы", лучшие страницы музыкальной классики - фрагменты опер "Валькирия" и "Тристан и Изольда", "Набукко", а также - излюбленная Венгерская рапсодия №2 в переложении для симфонического оркестра!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
14:00 от 800 ₽

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