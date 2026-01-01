Классика, покорившая мир! Концерт при свечах! Вагнер. Бетховен. Чайковский. Бородин
Классика, покорившая мир! Концерт при свечах! Вагнер. Бетховен. Чайковский. Бородин

Возраст 6+
О концерте

Концерт оркестра «Академия Русской Музыки»

Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина приглашает на незабываемый концерт, который состоится в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

В программе прозвучат фрагменты из величайших произведений классической музыки, включая:

  • Р. Вагнер: фрагменты из опер «Тристан и Изольда», «Лоэнгрин» и «Валькирия»;
  • И. Брамс: Симфония № 3 (III. Poco allegretto);
  • Л. ван Бетховен: Симфония № 5 (I. Allegro con brio);
  • В. А. Моцарт: Симфония № 40 (I. Molto allegro);
  • А. П. Бородин: «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»;
  • П. И. Чайковский: фрагменты музыки балета «Лебединое озеро»;
  • Э. Григ: «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт».

Эти произведения не просто классика – они стали знаковыми для мировой культуры и прозвучат в концерте, который состоится 23 мая. Музыка Вагнера, Бетховена, Чайковского и других композиторов не только наполнила концертные залы, но и оставила след в таких кинокартинах, как «Черный лебедь», «Двенадцать друзей Оушена», «Ликвидация», «Апокалипсис сегодня» и сериале «Доктор Хаус». Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!

14 июня воскресенье
19:01
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 1000 ₽

