Классика, покорившая мир! Аллилуйя. Lacrimosa. Вальс цветов. Половецкие пляски

Концерт классической музыки в Москве

25 октября в Большом зале Консерватории состоится концерт «Классика, покорившая мир». Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина исполнит музыкальные шедевры известных композиторов.

Программа концерта

В программе прозвучат:

Г. Ф. Гендель — «Аллилуйя» из оратории «Мессия»

В. А. Моцарт — «Confutatis», «Lacrimosa» из «Реквиема»

Ф. Мендельсон — Свадебный марш из музыки к комедии «Сон в летнюю ночь»

Э. Григ — «В пещере горного короля» из музыки к пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт»

Р. Вагнер — Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин»

Г. Малер — Adagietto из Симфонии №5

М. И. Глинка — Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

А. П. Бородин — «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»

Н. А. Римский-Корсаков — «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»

П. И. Чайковский — «Русский танец», Адажио и «Вальс цветов» из музыки балета «Щелкунчик»

Не упустите шанс!

Приглашаем вас насладиться звучанием эффектной миниатюры «Полет шмеля», ярких «Половецких плясок», нежного «Вальса цветов» и других знаменитых произведений, фрагменты которых известны по всему миру. Этот концерт — прекрасная возможность окунуться в атмосферу изысканной классической музыки и открыть для себя новые грани уже полюбившихся шедевров.