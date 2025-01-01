Меню
Классика, покорившая мир! Аллилуйя. Lacrimosa. Вальс цветов. Половецкие пляски
Билеты от 800₽
Классика, покорившая мир! Аллилуйя. Lacrimosa. Вальс цветов. Половецкие пляски

Классика, покорившая мир! Аллилуйя. Lacrimosa. Вальс цветов. Половецкие пляски

6+
6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Концерт классической музыки в Москве

25 октября в Большом зале Консерватории состоится концерт «Классика, покорившая мир». Симфонический оркестр «Академия Русской Музыки» под руководством художественного руководителя и главного дирижера Ивана Никифорчина исполнит музыкальные шедевры известных композиторов.

Программа концерта

В программе прозвучат:

  • Г. Ф. Гендель — «Аллилуйя» из оратории «Мессия»
  • В. А. Моцарт — «Confutatis», «Lacrimosa» из «Реквиема»
  • Ф. Мендельсон — Свадебный марш из музыки к комедии «Сон в летнюю ночь»
  • Э. Григ — «В пещере горного короля» из музыки к пьесе Г. Ибсена «Пер Гюнт»
  • Р. Вагнер — Свадебный хор из оперы «Лоэнгрин»
  • Г. Малер — Adagietto из Симфонии №5
  • М. И. Глинка — Увертюра к опере «Руслан и Людмила»
  • А. П. Бородин — «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»
  • Н. А. Римский-Корсаков — «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • П. И. Чайковский — «Русский танец», Адажио и «Вальс цветов» из музыки балета «Щелкунчик»

Не упустите шанс!

Приглашаем вас насладиться звучанием эффектной миниатюры «Полет шмеля», ярких «Половецких плясок», нежного «Вальса цветов» и других знаменитых произведений, фрагменты которых известны по всему миру. Этот концерт — прекрасная возможность окунуться в атмосферу изысканной классической музыки и открыть для себя новые грани уже полюбившихся шедевров.

Купить билет на концерт

Как купить билет?
25 октября
Большой зал Консерватории Москва, Б.Никитская, 13/6
14:00 от 800 ₽

