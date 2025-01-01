Меню
Классика на века
Киноафиша Классика на века

Классика на века

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Классика на века: сольный концерт Екатерины Рыбальской и Самвела Айрапетяна в Краснодаре

Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар приглашает вас на незабываемый сольный концерт, который состоится в ближайшие дни. Лауреаты международных конкурсов — пианистка Екатерина Рыбальская и скрипач Самвел Айрапетян — представят программу, полную шедевров классической музыки.

Программа концерта

В исполнении талантливых музыкантов прозвучат сочинения великих композиторов:

  • Камиль Сен-Санс
  • Петр Ильи Чайковский
  • Фриц Крейслер
  • Гиом Венявский
  • Пабло Сарасате
  • Ян Сибелиус

Знакомство с исполнителями

Екатерина Рыбальская является дипломанткой нескольких престижных международных конкурсов и активно выступает на сценах Европы. Самвел Айрапетян также имеет за плечами множество наград и признание зрителей за свои выразительные интерпретации.

Почему стоит посетить концерт?

Это уникальная возможность насладиться живым исполнением классических произведений в исполнении выдающихся музыкантов. Концерт обещает быть не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех любителей искусства.

Не упустите шанс окунуться в мир классической музыки и получить новые эмоции!

Купить билет на концерт Классика на века

Декабрь
6 декабря суббота
19:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
от 700 ₽

Фотографии

Классика на века Классика на века Классика на века

