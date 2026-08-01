Органный концерт «Классика и новое звучание» в лютеранском соборе

Концерт «Классика и новое звучание» объединяет величие музыки барокко и свежие идеи современных композиторов. В программе встречаются старинные формы — пассакалия, токката, концерт и пастораль — с минимализмом и новыми ритмическими образами. Такой контраст раскрывает орган как инструмент глубоких традиций и выразительный голос современной музыкальной культуры.

Первая часть программы

Первая часть концерта погружает нас в эпоху XVIII века. Пассакалия Генделя из Клавирной сюиты № 7 впечатляет вариационным богатством, где повторяющаяся основа порождает новые фактуры и выразительные повороты. Ария из Пасторали Баха демонстрирует мягкость и певучесть барочной музыки, создавая атмосферу созерцания.

Также в программе звучит Концерт «Лето» Вивальди в органном переложении. Это произведение акцентирует драматизм итальянского концерта, отражая зной и напряженное ожидание грозы. Центральным моментом первой части станет Токката и фуга фа мажор Иоганна Себастьяна Баха, где свободная виртуозность токкаты соединяется с масштабной полифонической мыслью и четкой архитектурой формы.

Вторая часть программы

Во второй части концерта орган звучит в музыке XX и XXI веков. «Mad Rush» Филиппа Гласса вводит слушателей в мир минимализма, где повторение становится осмысленным образом переживания времени. Музыка Ханса-Андре Штамма обращена к более светлой стороне современного органного репертуара: произведение «Rêve» создает образ мягкого и гипнотического движения, а «Toccata giocosa» возвращает жанру токкаты энергетику игры и блеск живого концерта.

Завершает программу музыка современных композиторов Моше Ариэля Ганелина и Матиаса Рефельдта. Их произведения расширяют представления об органе, вводя элементы кельтской образности и современную ритмическую пульсацию.

Таким образом, концерт выстраивает связь между Генделем, Бахом и Вивальди и современными композициями Гласса, Штамма, Ганелина и Рефельдта. Орган оказывается инструментом вне времени, хранящим память о старинных формах и свободно говорящим языком новой музыки.

Исполнитель

Александр Новосёлов (орган)

Программа