Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Классика и новое звучание
Киноафиша Классика и новое звучание

Классика и новое звучание

6+
Возраст 6+

О концерте

Органный концерт «Классика и новое звучание» в лютеранском соборе

Концерт «Классика и новое звучание» объединяет величие музыки барокко и свежие идеи современных композиторов. В программе встречаются старинные формы — пассакалия, токката, концерт и пастораль — с минимализмом и новыми ритмическими образами. Такой контраст раскрывает орган как инструмент глубоких традиций и выразительный голос современной музыкальной культуры.

Первая часть программы

Первая часть концерта погружает нас в эпоху XVIII века. Пассакалия Генделя из Клавирной сюиты № 7 впечатляет вариационным богатством, где повторяющаяся основа порождает новые фактуры и выразительные повороты. Ария из Пасторали Баха демонстрирует мягкость и певучесть барочной музыки, создавая атмосферу созерцания.

Также в программе звучит Концерт «Лето» Вивальди в органном переложении. Это произведение акцентирует драматизм итальянского концерта, отражая зной и напряженное ожидание грозы. Центральным моментом первой части станет Токката и фуга фа мажор Иоганна Себастьяна Баха, где свободная виртуозность токкаты соединяется с масштабной полифонической мыслью и четкой архитектурой формы.

Вторая часть программы

Во второй части концерта орган звучит в музыке XX и XXI веков. «Mad Rush» Филиппа Гласса вводит слушателей в мир минимализма, где повторение становится осмысленным образом переживания времени. Музыка Ханса-Андре Штамма обращена к более светлой стороне современного органного репертуара: произведение «Rêve» создает образ мягкого и гипнотического движения, а «Toccata giocosa» возвращает жанру токкаты энергетику игры и блеск живого концерта.

Завершает программу музыка современных композиторов Моше Ариэля Ганелина и Матиаса Рефельдта. Их произведения расширяют представления об органе, вводя элементы кельтской образности и современную ритмическую пульсацию.

Таким образом, концерт выстраивает связь между Генделем, Бахом и Вивальди и современными композициями Гласса, Штамма, Ганелина и Рефельдта. Орган оказывается инструментом вне времени, хранящим память о старинных формах и свободно говорящим языком новой музыки.

Исполнитель

Александр Новосёлов (орган)

Программа

  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759) - Пассакалия из Клавирной сюиты № 7 соль минор, HWV 432
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) - Ария из Пасторали фа мажор, BWV 590
  • Антонио Вивальди (1678–1741) - Концерт «Лето» соль минор, RV 315 из цикла «Времена года», ор. 8, № 2
  • Иоганн Себастьян Бах - Токката и фуга фа мажор, BWV 540
  • Филипп Гласс (род. 1937) - Mad Rush («Безумный порыв»)
  • Ханс-Андре Штамм (род. 1958) - Rêve («Мечта»), Toccata giocosa («Шутливая токката»)
  • Моше Ариэль Ганелин (род. 1992) - Песнь морехода из «Друидической сюиты», ор. 40
  • Матиас Рефельдт (род. 1986) - Финал

Купить билет на концерт Классика и новое звучание

Помощь с билетами
В других городах
Август
14 августа пятница
19:30
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 1а
от 800 ₽

В ближайшие дни

Виктор Салтыков
12+
Поп

Виктор Салтыков

28 октября в 19:00 БКЗ «Октябрьский»
от 1200 ₽
Standup шоу « Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК»
18+
Юмор

Standup шоу « Живой стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК»

12 августа в 18:50 Стендап-клуб на Грибоедова
Билеты
Симфония Геншин Импакт. Оркестр CAGMO
6+
Живая музыка Кавер

Симфония Геншин Импакт. Оркестр CAGMO

10 ноября в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше