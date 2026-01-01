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Классика и джаз на крыше: квартет Кругосвет-Бенд и салонная вечеринка с фуршетом
Киноафиша Классика и джаз на крыше: квартет Кругосвет-Бенд и салонная вечеринка с фуршетом

Классика и джаз на крыше: квартет Кругосвет-Бенд и салонная вечеринка с фуршетом

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт в музее Карла Буллы

Приглашаем вас на уникальный концерт, который объединит традиции петербургской композиторской школы и современные джазовые интерпретации. Ансамбль "КругоСвет-бэнд" представит захватывающую программу, в которой зрители смогут насладиться произведениями известных петербургских композиторов, исполненных в джазовой манере. Это будет возможность по-новому взглянуть на знакомые мелодии и открыть их новые грани.

Что вас ждет на концерте

В рамках мероприятия зрители смогут поучаствовать в двух отделениях с антрактом. Во время антаркта продолжительностью 30 минут будет организован фуршет с домашним вином. Концерт станет настоящим праздником для тех, кто ценит изысканные мелодии и утонченные аранжировки.

Ансамбль "КругоСвет-бэнд", основанный в 2023 году петербургским композитором Светланой Нестеровой, включает лауреатов многих профессиональных конкурсов. В состав коллектива входят:

  • Вячеслав Круглик (тромбон, бас-гитара)
  • Светлана Нестерова (фортепиано)
  • Анна Круглик (вокал, ударные, ксилофон)
  • Илья Круглик (ударные, ксилофон)

Коллектив известен своим уникальным стилем, который сочетает классические и современные элементы, создавая атмосферу вдохновения и музыкальной гармонии.

Исторический экскурс от Музея ностальгии

Во второй части концерта будет представлен небольшой исторический экскурс с интерактивными элементами от Музея ностальгии. Участвуйте в увлекательной викторине и получайте призы! Экскурс проводит создатель музея и директор салона Артстандарт, коллекционер Константин Кулаков.

Место проведения

Концерт пройдет в уютном Музее исторической фотографии Карла Буллы на Невском проспекте, 54. Это заведение имеет более чем 170 летнюю историю, начиная с 1850-х годов. За это время фотосалон сохранял свои традиции и продолжал работу даже во времена блокады Ленинграда. Общее знакомство с технологией старинной фотопечати, обзор коллекции музея и праздничное угощение также входят в стоимость билета.

Не упустите возможность открыть для себя новые нотки безупречного музыкального вкуса вместе с ансамблем “КругоСвет-бэнд”!

Купить билет на концерт Классика и джаз на крыше: квартет Кругосвет-Бенд и салонная вечеринка с фуршетом

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В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
19:00
Музей-салон Карла Буллы Санкт-Петербург, Невский просп., 54, 4 этаж
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