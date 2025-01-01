Спектакль Классика и балет для малышей

Спектакль для самых маленьких в Театральном музее

Театральный музей Санкт-Петербурга приглашает вас на уникальное событие «Классика и балет», которое пройдет в атмосферном зале Театрального музея в рамках проекта «Лев Николаевич». Этот концерт — замечательная возможность погрузиться в мир классической музыки и балета вместе с вашими детьми.

Что вас ждет на спектакле?

Спектакль «Классика и балет» — это не просто прослушивание шедевров мировой классики. Ваши малыши смогут свободно двигаться и танцевать под живую музыку, а также наблюдать за грациозной балериной, которая познакомит их с основами балетного искусства.

Квартет: рояль и струнные. Живое звучание бессмертных произведений великих композиторов.

Вальсы и мелодии: завораживающие внимание самых маленьких.

завораживающие внимание самых маленьких. Хореография балерины: элементы танца, которые вдохновят юных зрителей.

Интерактивное музыкальное событие

Концерты для родителей с малышами от «Льва Николаевича» в Театральном музее — это интерактивные музыкальные события. Живая музыка звучит буквально на расстоянии вытянутой руки, что создает особое ощущение сопричастности и вовлеченности.

Время и возрастные группы

Событие пройдет в два сеанса:

В 11:00 — для детей в возрасте от 0 до 3,5 лет.

В 12:30 — для детей от 3 лет.

Подарите себе и вашим детям незабываемые эмоции в старинном концертном зале, где классика оживает на глазах!