Спектакль Классика и балет для малышей

Театральный музей Санкт-Петербурга приглашает вас на уникальное событие «Классика и балет», которое пройдет в атмосферном зале Театрального музея в рамках проекта «Лев Николаевич». Этот концерт — замечательная возможность погрузиться в мир классической музыки и балета вместе с вашими детьми.
Спектакль «Классика и балет» — это не просто прослушивание шедевров мировой классики. Ваши малыши смогут свободно двигаться и танцевать под живую музыку, а также наблюдать за грациозной балериной, которая познакомит их с основами балетного искусства.
Концерты для родителей с малышами от «Льва Николаевича» в Театральном музее — это интерактивные музыкальные события. Живая музыка звучит буквально на расстоянии вытянутой руки, что создает особое ощущение сопричастности и вовлеченности.
Событие пройдет в два сеанса:
Подарите себе и вашим детям незабываемые эмоции в старинном концертном зале, где классика оживает на глазах!