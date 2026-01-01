Классика в новом звучании: концерт «Классика энерджи»

Концерт «Классика энерджи» пройдет в Москве в Доме музыки с участием Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», известного также как Classic Energy Orchestra. Под руководством дирижёра Юрия Караваева оркестр представит классические произведения в современных аранжировках, охватывающих такие жанры, как рок, латина, джаз, диско, фолк и электронная музыка.

Разрушение стереотипов

«Русская филармония» постоянно стремится к инновациям в классической музыке. В рамках концерта зрители смогут услышать хиты, которые известны всем, но в совершенно новом формате. В программе: «Времена года» Вивальди, попурри на темы Баха, Моцарта и Бетховена, а также такие произведения, как «Танец Феи Драже», «Кармина Бурана», «В пещере горного короля» и «Половецкие пляски». Каждое из этих произведений будет представлено в новом свете.

Что ожидать

Представьте себе, как бы звучали шедевры классики, если бы их писали современные композиторы, включая рок-группу и мощный бэк-вокал. Благодаря новым подходам и аранжировкам, созданным специально для этого проекта, вы сможете насладиться известными мелодиями в совершенно оригинальной интерпретации. Это уникальная возможность увидеть и услышать классическую музыку так, как вы её ещё никогда не воспринимали.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события, которое подарит вам уникальные эмоции и новые ощущения от любимых произведений.