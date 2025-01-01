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Классика для всех. Только Бетховен
Билеты от 600₽
Киноафиша Классика для всех. Только Бетховен

Классика для всех. Только Бетховен

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт «Только Бетховен»

Скрипка и фортепиано — одна из самых известных инструментальных комбинаций в камерной музыке. С момента своего появления в эпоху «венского классицизма» во второй половине XVIII века, она завоевала сердца слушателей по всему миру.

В программе концерта «Только Бетховен» будут исполнены две из десяти бетховенских сонат для скрипки и фортепиано. Первая соната, посвященная Антонио Сальери, и предпоследняя, известная как «Крейцерова», стали настоящими шедеврами, вошедшими в золотой фонд мирового скрипичного репертуара.

Исполнители

  • Заслуженный артист России Александр Чернов (скрипка)
  • Александр Блок (фортепиано)

Ведущая концерта

Концерт ведёт Татьяна Сиверская.

Программа

  • Л. ван Бетховен
    • Соната для скрипки и фортепиано №1 ре мажор, ор. 12/1
      • Allegro con brio
      • Tema con variazioni. Andante con moto
      • Rondo. Allegro
    • Соната для скрипки и фортепиано №9 ля мажор («Крейцерова»), ор. 47
      • Adagio sostenuto – Presto - Adagio
      • Andante con variazioni
      • Presto

Не упустите возможность насладиться этим великолепным концертом и погрузиться в мир великой музыки Бетховена!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
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