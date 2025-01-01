Классика для всех. Только Бетховен

Концерт «Только Бетховен»

Скрипка и фортепиано — одна из самых известных инструментальных комбинаций в камерной музыке. С момента своего появления в эпоху «венского классицизма» во второй половине XVIII века, она завоевала сердца слушателей по всему миру.

В программе концерта «Только Бетховен» будут исполнены две из десяти бетховенских сонат для скрипки и фортепиано. Первая соната, посвященная Антонио Сальери, и предпоследняя, известная как «Крейцерова», стали настоящими шедеврами, вошедшими в золотой фонд мирового скрипичного репертуара.

Исполнители

Заслуженный артист России Александр Чернов (скрипка)

Александр Блок (фортепиано)

Ведущая концерта

Концерт ведёт Татьяна Сиверская.

Программа

Л. ван Бетховен Соната для скрипки и фортепиано №1 ре мажор, ор. 12/1 Allegro con brio Tema con variazioni. Andante con moto Rondo. Allegro Соната для скрипки и фортепиано №9 ля мажор («Крейцерова»), ор. 47 Adagio sostenuto – Presto - Adagio Andante con variazioni Presto



Не упустите возможность насладиться этим великолепным концертом и погрузиться в мир великой музыки Бетховена!