Классика для всех. Только Бетховен

Скрипка и фортепиано — одна из самых известных инструментальных комбинаций в камерной музыке. С момента своего появления в эпоху «венского классицизма» во второй половине XVIII века, она завоевала сердца слушателей по всему миру.
В программе концерта «Только Бетховен» будут исполнены две из десяти бетховенских сонат для скрипки и фортепиано. Первая соната, посвященная Антонио Сальери, и предпоследняя, известная как «Крейцерова», стали настоящими шедеврами, вошедшими в золотой фонд мирового скрипичного репертуара.
Концерт ведёт Татьяна Сиверская.
Не упустите возможность насладиться этим великолепным концертом и погрузиться в мир великой музыки Бетховена!