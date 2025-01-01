Классика Диско в исполнении Сезоны Óркестра

Новый цикл концертов «В цветах»

Команда Русские Музыкальные Сезоны представляет уникальный цикл концертов «В цветах», который преобразит исторические залы Санкт-Петербурга в невероятно атмосферные концертные пространства.

Уникальная атмосфера

Роскошные декорации из живых цветов создают идеальную обстановку для музыкального исполнения. В этом волшебном окружении зрители смогут насладиться утонченностью и элегантностью каждого момента.

Особняк Елисеевых

На концерте преобразится особняк Елисеевых, заполнившись цветочными лепестками разных оттенков. Зрителей ждёт коллекция самых светлых и танцевальных музыкальных хитов, которые заставят сердца биться быстрее!

Программа мероприятия

Оркестр представит живое исполнение легендарных произведений, создавая невероятную атмосферу для танца и наслаждения музыкой. Концерт продлится от 1 часа 20 минут до 40 минут.

Дополнительная информация

На мероприятии предусмотрена свободная рассадка в зависимости от категории билетов. По желанию гостей доступна экскурсия по парадным залам, стоимость которой оплачивается дополнительно. Экскурсия начнётся за час до начала концерта.