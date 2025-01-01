Классический стендап

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, где самые яркие комики города представят свои лучшие номера! Это возможность увидеть шутки, которые они готовят для ТВ и YouTube-проектов.
В программе выступления комиков, которые уже завоевали популярность в социальных сетях и на телеэкране. Каждый из них поделится своими новыми шутками и историями, которые еще не были показаны широкой аудитории.
Билеты можно купить на официальном сайте театра или в кассах. Не упустите шанс увидеть лучших комиков города в одном месте!