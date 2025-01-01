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Классический стендап
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Классический стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Лучшие комики города на одной сцене

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, где самые яркие комики города представят свои лучшие номера! Это возможность увидеть шутки, которые они готовят для ТВ и YouTube-проектов.

Что вас ждет?

В программе выступления комиков, которые уже завоевали популярность в социальных сетях и на телеэкране. Каждый из них поделится своими новыми шутками и историями, которые еще не были показаны широкой аудитории.

Почему стоит прийти?

  • Эксклюзивный контент: Вы увидите шутки, которые готовятся специально для этого шоу.
  • Уникальная атмосфера: Комики делятся своими мыслями и наблюдениями, создавая особую связь со зрителями.
  • Смех — лучшее лекарство: Погрузитесь в атмосферу позитива и хорошего настроения!

Билеты

Билеты можно купить на официальном сайте театра или в кассах. Не упустите шанс увидеть лучших комиков города в одном месте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
21:30 от 500 ₽

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