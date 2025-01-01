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Классический стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК
Киноафиша Классический стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК

Классический стендап от топовых опытных комиков СПб и МСК

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Классический вечер стендапа в Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа, который пройдет в самом сердце Санкт-Петербурга! Вас ждут выступления опытных комиков, признанных одним из лучших на петербургской сцене. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!

Новые и проверенные шутки

На сцене выступят комики, которые готовы представить вам как свежие, так и проверенные шутки. Вы будете первыми, кто услышит новые номера, а также насладитесь классикой жанра. Этот вечер обещает быть насыщенным юмором и неожиданными поворотами!

Импровизация — в центре внимания

Не обойдется и без кайфовой импровизации, которая позволит вам почувствовать жизнь в моменте. Комики будут взаимодействовать с залом, что создаст уникальную атмосферу и множество забавных моментов. Вы никогда не знаете, что произойдет на сцене, и это делает вечер особенно захватывающим!

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого комедийного праздника. Берите друзей и приходите на вечер стендапа, где смех и хорошее настроение гарантированы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Palma Санкт-Петербург, Салова, 61, апарт-отель Valo
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