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Класс коррекции
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Спектакль Класс коррекции

Постановка
Театр юных зрителей им. Брянцева 12+
Режиссер Николай Дручек
Продолжительность 2 часа, 2 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

ТЮЗ им. Брянцева приглашает на особенный спектакль — «Класс коррекции» по повести Екатерины Мурашовой

ТЮЗ приглашает зрителей на новый спектакль «Класс коррекции», поставленный по повести Екатерины Мурашовой — известной писательницы и практикующего детского психолога, лауреата Национальной детской литературной премии «Заветная мечта». Режиссёр Василий Сазонов, уже знакомый публике по дилогии детских спектаклей о Петсоне и Финдусе, в этот раз направляет свой творческий взгляд на подростковую аудиторию.

Тематика и смысл

Спектакль посвящен особенным детям, которых часто воспринимают как «не таких» из-за их здоровья, сложностей в социальной адаптации и межличностных коммуникациях. Вдохновляясь историей из книги Мурашовой, режиссёр показывает светлые стороны жизни этой социальной группы. «Класс коррекции» — это честный разговор о необходимости душевной работы над собой, о сочувствии и соучастии, о любви и внимании к ближнему.

Цитата от режиссёра

Василий Сазонов отмечает: «Мы делаем наш спектакль не о трудных подростках, потому что, на мой взгляд, нет никаких “трудных” и “лёгких” подростков. Есть дети, на которых мир махнул рукой, списал в категорию “уродов”, просто потому что они не такие, как все. Но ведь и каждый из нас не такой, как все!»

Что ожидать от спектакля

«Класс коррекции» — это не просто рассказ о трудностях, это история о вере в жизненные силы и творческое начало человека. Спектакль призывает зрителей осознать, что мы можем помочь себе и другим, даже находясь в самых тяжелых жизненных ситуациях. Присоединяйтесь к этому важному разговору о любви и поддержке — вместе мы можем сделать мир лучше!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 сентября
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
15:00 от 750 ₽

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