Спектакль Класс концерт (Опять премьера)

Вечера пластики: Чудо в каждом движении

Вечера пластики уже давно стали визитной карточкой Вахтанговской школы. Этот спектакль, который каждый сезон радует зрителей новой редакцией, неизменно становится яркой точкой репертуара и вызывает огромный интерес у публики.

От учебных задач к сценическому искусству

История спектакля начинается с простых учебных задач, направленных на развитие актерского мастерства. Студенты учатся видеть живое в неодушевленных предметах, развивая свою фантазию и творческий подход. Упражнения в рамках раздела «Работа с предметом» кафедры пластической выразительности актёра помогают им в этом. Обыкновенные, бытовые предметы — будь то кусок верёвки, надувной круг, стул, вешалка или даже абажур — превращаются в protagonistas сценического действа.

Структура спектакля

Спектакль состоит из отдельных номеров, каждый из которых основан на взаимодействии с предметами. Для каждого номера создаётся уникальная история, подбираются музыка, свет и костюмы. Это превращает вечер в удивительное действо, наполненное виртуозностью, ловкостью и красотой.

Ожидание чуда

Вечер пластики — это всегда ожидание чуда. Каждое выступление дарит зрителям уникальный опыт, позволяя им увидеть привычные вещи под новым углом. Не упустите возможность стать частью этого волшебства и насладиться атмосферой творчества и вдохновения!