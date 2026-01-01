Вечер пластики: Чудо в движении

Режиссер-педагог А.А. Щукин представляет уникальный спектакль «Вечер пластики», который уже зарекомендовал себя как визитная карточка Вахтанговской школы. Это событие, состоящее из различных номеров, каждый из которых основан на взаимодействии с предметом, становится самой яркой точкой репертуара театра и неизменно привлекает зрителей.

Истоки и концепция

«Вечер пластики» имеет долгую историю. Он появляется в институте практически каждый сезон в новой редакции, и каждый раз вызывает огромный интерес у публики. Изначально это была работа над скучными учебными задачами, в рамках которых студенты учились видеть живое в неодушевленном и развивать свою фантазию.

Работа с предметом

Упражнения из раздела «Работа с предметом» кафедры пластической выразительности актера позволяют студентам взаимодействовать с простыми, на первый взгляд, объектами — будь то кусок веревки, надувной круг, стул или даже абажур. Эти предметы становятся не только частью сценического пространства, но и главными героями историй, которые рассказывают артисты.

Составляющие спектакля

Каждый номер «Вечера пластики» имеет свою уникальную историю, сопровождаемую тщательно подобранной музыкой, светом и костюмами. В результате получается яркое и динамичное действо, наполненное виртуозностью, ловкостью, молодостью и красотой. Зрители могут ожидать чуда, когда обыденные вещи превращаются в удивительные элементы театрального искусства.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего спектакля и погрузиться в мир пластики и фантазии!