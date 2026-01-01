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Кларнеты Новой Оперы
Билеты от 1800₽
Киноафиша Кларнеты Новой Оперы

Кларнеты Новой Оперы

12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте

Перевернутые концерты: новое звучание в Новой Опере

«Перевернутые концерты» – это уникальный камерный формат, предлагающий зрителям стать частью музыкального процесса. В этом формате зрители располагаются на сцене рядом с артистами, а сам зал превращается в большой резонатор. На расстоянии вытянутой руки вы сможете наблюдать, как дирижер «вынимает» звук из музыкальных инструментов, а солисты дарят публике свои эмоции и мастерство.

Творческий вызов для музыкантов

Каждый концерт – это не только встреча с музыкой, но и значительный творческий вызов для исполнителей. Все программы разрабатываются и готовятся специально для этого формата, что добавляет уникальности каждому вечеру. Артисты взаимодействуют с публикой, создавая живую атмосферу, наполненную энергией и искусством.

Кларнеты на сцене

В рамках концертов уже выступили различные оркестровые группы: арфы, флейты, ударные инструменты и пианисты. На очереди – вечер, посвященный кларнетам. Гостям предстоит насладиться разнообразием звучания этого инструмента и его выразительностью, а также узнать новые грани музыкального искусства.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального опыта в Новой Опере!

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Апрель
14 апреля среда
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 1800 ₽

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