Кларнеты Новой Оперы

Перевернутые концерты: новое звучание в Новой Опере

«Перевернутые концерты» – это уникальный камерный формат, предлагающий зрителям стать частью музыкального процесса. В этом формате зрители располагаются на сцене рядом с артистами, а сам зал превращается в большой резонатор. На расстоянии вытянутой руки вы сможете наблюдать, как дирижер «вынимает» звук из музыкальных инструментов, а солисты дарят публике свои эмоции и мастерство.

Творческий вызов для музыкантов

Каждый концерт – это не только встреча с музыкой, но и значительный творческий вызов для исполнителей. Все программы разрабатываются и готовятся специально для этого формата, что добавляет уникальности каждому вечеру. Артисты взаимодействуют с публикой, создавая живую атмосферу, наполненную энергией и искусством.

Кларнеты на сцене

В рамках концертов уже выступили различные оркестровые группы: арфы, флейты, ударные инструменты и пианисты. На очереди – вечер, посвященный кларнетам. Гостям предстоит насладиться разнообразием звучания этого инструмента и его выразительностью, а также узнать новые грани музыкального искусства.

Не упустите возможность стать свидетелем этого уникального опыта в Новой Опере!