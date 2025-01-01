Неповторимая Клара Новикова: концертная программа в Казани

Приглашаем вас на удивительное событие – концертную программу Народной артистки России, актрисы театра и кино, а также певицы Клары Новиковой. Она известна своими яркими образами на эстраде, среди которых особенно выделяется легендарная «Тетя Соня». В этом концерте вы сможете увидеть её самые любимые номера, а также новые, ранее не представленные публике, монологи и образы.

Путь к успеху

Первый настоящий успех пришел к Кларе Новиковой в 1974 году, когда она завоевала главный приз на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Председатель жюри, сам Аркадий Райкин, высоко оценил её выступление. После этого она начала работать в Москонцерте и создала множество уникальных образов, среди которых «Тетя Соня» стала её визитной карточкой.

Телевизионная популярность

Клара Новикова также стала известна благодаря телепередаче «Аншлаг», где быстро завоевала любовь зрителей и стала постоянной участницей. Её «Тетя Соня» привлекла огромное количество писем от поклонников, соперничающих с почтой Аллы Пугачевой.

Современные проекты

Сегодня Клара Новикова активно гастролирует по России и за границей, не только с авторской программой эстрадных монологов, но и с песнями известных российских композиторов, таких как Лора Квинт, Екатерина Семенова и Алексей Гарнизов. Особое внимание заслуживает её участие в драматическом спектакле «Поздняя любовь», где она исполняет главную женскую роль, играя рядом с Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским.

Новая сольная программа

Клара Новикова готова порадовать вас в своей новой сольной программе, которая обещает быть искренней и трогательной. На сцене вы встретите настоящую женщину, способную вызвать у зрителей широкий спектр эмоций – от смеха до грусти. Приготовьтесь к невероятному эмоциональному заряду и отличному настроению!