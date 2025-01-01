Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Клара Новикова
Киноафиша Клара Новикова

Клара Новикова

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Неповторимая Клара Новикова: концертная программа в Казани

Приглашаем вас на удивительное событие – концертную программу Народной артистки России, актрисы театра и кино, а также певицы Клары Новиковой. Она известна своими яркими образами на эстраде, среди которых особенно выделяется легендарная «Тетя Соня». В этом концерте вы сможете увидеть её самые любимые номера, а также новые, ранее не представленные публике, монологи и образы.

Путь к успеху

Первый настоящий успех пришел к Кларе Новиковой в 1974 году, когда она завоевала главный приз на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады. Председатель жюри, сам Аркадий Райкин, высоко оценил её выступление. После этого она начала работать в Москонцерте и создала множество уникальных образов, среди которых «Тетя Соня» стала её визитной карточкой.

Телевизионная популярность

Клара Новикова также стала известна благодаря телепередаче «Аншлаг», где быстро завоевала любовь зрителей и стала постоянной участницей. Её «Тетя Соня» привлекла огромное количество писем от поклонников, соперничающих с почтой Аллы Пугачевой.

Современные проекты

Сегодня Клара Новикова активно гастролирует по России и за границей, не только с авторской программой эстрадных монологов, но и с песнями известных российских композиторов, таких как Лора Квинт, Екатерина Семенова и Алексей Гарнизов. Особое внимание заслуживает её участие в драматическом спектакле «Поздняя любовь», где она исполняет главную женскую роль, играя рядом с Леонидом Каневским и Даниилом Спиваковским.

Новая сольная программа

Клара Новикова готова порадовать вас в своей новой сольной программе, которая обещает быть искренней и трогательной. На сцене вы встретите настоящую женщину, способную вызвать у зрителей широкий спектр эмоций – от смеха до грусти. Приготовьтесь к невероятному эмоциональному заряду и отличному настроению!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 20 октября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 1400 ₽

В ближайшие дни

Mayot
16+
Хип-хоп
Mayot
10 октября в 20:00 Korston Club Hotel
от 2000 ₽
Симфоническое Кино. Юбилейный концерт — 15 лет
6+
Рок
Симфоническое Кино. Юбилейный концерт — 15 лет
11 октября в 19:00 Пирамида
от 2300 ₽
Stand Up: Новые шутки
18+
Юмор
Stand Up: Новые шутки
27 августа в 21:00 Trinity
от 350 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше