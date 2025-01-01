Меню
Күл бикеш... (Золушка)
Киноафиша Күл бикеш... (Золушка)

Спектакль Күл бикеш... (Золушка)

Постановка
ТЮЗ им. Г. Мусрепова
Продолжительность 1 час 20 минут

О спектакле

Спектакль для детей «Золушка» в Алматинском ТЮЗе им. Г. Мусрепова

Алматинский ТЮЗ им. Г. Мусрепова представляет спектакль для детей «Золушка», основанный на пьесе Евгения Шварца. Этот увлекательный проект открывает перед юными зрителями врата в волшебный мир классической сказки.

Темы и идеи спектакля

История затрагивает важные темы, такие как щедрость и доброта, справедливость и надежда, а также реализация мечты. Каждая сцена наполнена смыслом, позволяя детям постичь нравственные понятия и почувствовать мужество и настойчивость на пути к достижению своих мечтаний.

Чудеса на сцене

Маленькие зрители станут свидетелями чудесной жизни Девы пепла, когда на сцене появится волшебная одежда и живописная атмосфера. В спектакле звучит веселая музыка, которая добавляет ярких красок в каждую сцену, делая представление незабываемым.

Что нужно знать зрителям

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая не только развлечет, но и оставит важные жизненные уроки в сердцах ваших детей.

Купить билет на спектакль Күл бикеш... (Золушка)

Декабрь
16 декабря вторник
11:00
ТЮЗ им. Г. Мусрепова г. Алматы, пр. Абылай хана 38
от 1000 ₽

