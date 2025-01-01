Меню
Көл / Пепел
Киноафиша Көл / Пепел

Спектакль Көл / Пепел

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 16+
Возраст 16+

О спектакле

Автор и Цензор: столкновение мировоззрений. Спектакль в новом здании театра Камала

В новом здании Татарского государственного академического театра им. Г. Камала пройдёт спектакль на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский. Режиссёр А. Заббаров осуществил постановку комедии японского драматурга Коки Митани «Академия смеха», который обещает увлекательный драматический конфликт.

Сюжет и персонажи

История спектакля проста, но пронизана глубокими смыслами. Один герой выступает на стороне правды, другой — на стороне власти. Подобно классической борьбе, каждый стремится одержать победу в споре мировоззрений, преодолевая личные и психологические трудности. В ней встречаются автор и цензор, свобода творчества и ограничения.

Стиль и форма

Режиссёр Заббаров использует разнообразные формы в спектакле: от ситкома до народной комедии. Музыкальные и поэтические элементы, созданные на основе стихов известных татарских поэтов Зульфата Хакима и Хасана Туфана, добавляют уникальности представлению. Их творчество олицетворяет голос своего времени и отражает богатство татарской культуры.

Финальные мысли

Спектакль «Академия смеха» — это не только развлекательное шоу, но и остроумное исследование социальных и культурных конфликтов. Это отличная возможность для зрителей задуматься над вопросами свободы и ответственности в искусстве. Ожидайте неожиданные повороты и живое обсуждение актуальных тем!

Январь
Февраль
6 января вторник
12:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽
20 февраля пятница
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 700 ₽

