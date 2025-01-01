Меню
Күктау / Небесная гора. Кинопоказ
Киноафиша Күктау / Небесная гора. Кинопоказ

Спектакль Күктау / Небесная гора. Кинопоказ

12+
Возраст 12+

О спектакле

Неожиданная встреча: история о Булате и Кариме. Кинопоказ в театре Камала

Представляем вашему вниманию остросердечную историю о взаимоотношениях двух одиноких людей: мальчика-инвалида Булата и взрослого мужчину Карима. Оба героя сталкиваются с жизненными трудностями и понимают, что нуждаются друг в друге. Однако судьба решает иначе, и их пути расходятся.

Уникальное исполнение

Спектакль поставлен на татарском языке, что добавляет особое очарование и атмосферу. Для удобства зрителей предусмотрены русские субтитры, так что вы сможете понять каждое слово и эмоцию, вложенные в игру актеров.

Почему стоит посетить

Эта трогательная история о дружбе и человеческих отношениях затрагивает важные темы о любви, надежде и потере. Спектакль обещает стать интересным как для любителей драматического театра, так и для тех, кто ценит искренние и глубокие сюжеты.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной постановки и насладиться мастерством актеров, которые передадут все нюансы эмоциональной борьбы своих персонажей.

Купить билет на спектакль Күктау / Небесная гора. Кинопоказ

Декабрь
20 декабря суббота
16:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 300 ₽

