KKinchevFest-2025

KKinchevFest: Фестиваль Тяжёлой Музыки

Приготовьтесь к мощному музыкальному событию! KKinchevFest — это фестиваль тяжёлой музыки, который соберёт на одной сцене самых ярких представителей жанра. Мероприятие обещает стать настоящим праздником для поклонников рока и металла.

Участники Фестиваля

На сцене KKinchevFest выступят:

Северный флот

Калинов мост

КняZz

Stigmata

От юности моея

Вадим Самойлов (Агата Кристи)

Саграда (Соль земли)

Пилот

25/17

Дайте два

Алиса

Что Ожидать

Каждая группа привнесёт свою уникальную атмосферу и энергию. Фестиваль станет отличной возможностью увидеть любимые коллективы в живом исполнении, насладиться качественным звуком и зарядиться позитивом.

Интересные Факты

KKinchevFest — это не просто концерт, а целое событие, которое объединяет поклонников тяжёлой музыки со всей страны. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного действия!

Следите за обновлениями, чтобы не пропустить важную информацию о фестивале и его участниках. Увидимся на KKinchevFest!