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KKinchevFest-2025
Киноафиша KKinchevFest-2025

KKinchevFest-2025

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

KKinchevFest: Фестиваль Тяжёлой Музыки

Приготовьтесь к мощному музыкальному событию! KKinchevFest — это фестиваль тяжёлой музыки, который соберёт на одной сцене самых ярких представителей жанра. Мероприятие обещает стать настоящим праздником для поклонников рока и металла.

Участники Фестиваля

На сцене KKinchevFest выступят:

  • Северный флот
  • Калинов мост
  • КняZz
  • Stigmata
  • От юности моея
  • Вадим Самойлов (Агата Кристи)
  • Саграда (Соль земли)
  • Пилот
  • 25/17
  • Дайте два
  • Алиса

Что Ожидать

Каждая группа привнесёт свою уникальную атмосферу и энергию. Фестиваль станет отличной возможностью увидеть любимые коллективы в живом исполнении, насладиться качественным звуком и зарядиться позитивом.

Интересные Факты

KKinchevFest — это не просто концерт, а целое событие, которое объединяет поклонников тяжёлой музыки со всей страны. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного действия!

Следите за обновлениями, чтобы не пропустить важную информацию о фестивале и его участниках. Увидимся на KKinchevFest!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Муз порт Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1
15:00 от 2990 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Муз порт Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1
13:00 от 2990 ₽

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