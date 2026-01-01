Спектакль Кияүләр / Женихи

Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды»
Кияүләр / Женихи
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 6+
Продолжительность 135 минут
Возраст 6+

О спектакле

Комедия «Кияүләр» — история о любви и забавных приключениях в Театре им. Тинчурина

В Театре Государственного Татарского Драматического им. К. Тинчурина состоится спектакль по мотивам комедии «Кияүләр», рассказывающей о курьезных событиях, происходящих накануне свадьбы. Главные герои, вместо того чтобы готовиться к торжеству, оказываются в забавной ситуации из-за пустякового спора, что в итоге приводит к неожиданным последствиям.

Когда молодожены выясняют отношения, героиня вынуждена заменить своего жениха на друга своей подруги. Это решение становится источником множества смешных моментов и настоящего театрального веселья, ведь угощения уже готовятся, и дорогие родственники спешат на праздник! Особенно интересны бабушка и дедушка, которые, как оказалось, еще не знакомы с будущим зятем.

Спектакль обещает понравиться всем любителям комедий. Не только присутствие забавных недоразумений, но и музыкальные номера, а также танцевальные сцены сделают его незабываемым.

Приходите на «Кияүләр» — этот спектакль наполнен смехом, музыкой и жизненными уроками, не оставит равнодушным никого!

Июнь
16 июня вторник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 300 ₽

В ближайшие дни

