Увлекательная история о национальных традициях на сцене Театра им. Тинчурина

Театр Тувы имени К. Тинчурина готов представить спектакль «Кияү урлау» / «Безумный никах или похищение жениха». Эта увлекательная история, основанная на национальных традициях, расскажет о двух друзьях, Азвате и Садри, которые когда-то дали друг другу клятву поженить своих детей.

К сожалению, оба друга стали отцами только сыновей, и их договор утратил смысл. Однако перед своей смертью Азват, уверенный в том, что скоро покинет этот мир, решил, что исполнить клятву должны внуки. Он предупреждает: если это не будет сделано, роду грозит несчастье.

Внуки принимают решение организовать фиктивный никах и похитить жениха, чтобы выполнить последнюю волю деда. Спектакль сочетает интересный сюжет с элементами комедии и драмы, требующими от зрителей внимания к культурным традициям.

Каждый, кто интересуется национальным наследием и необычными сюжетами, найдет в этом спектакле захватывающее и трогательное представление. Не упустите возможность увидеть его на сцене!