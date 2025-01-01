Фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!» в Севкабель Порт

16 и 17 августа в культурном пространстве Севкабель Порт пройдет четвертый по счету фестиваль «Нихао, Шифу!», который подарит зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу китайской культуры. Это событие станет настоящим праздником для всех любителей гастрономии, искусства и традиций Поднебесной.

Кулинарное разнообразие

Фестиваль порадует гостей более чем 30 гастрономическими корнерами, представляющими аутентичные блюда из разных регионов Китая. Вы сможете попробовать как классические, так и современные кулинарные творения — креативные авторские интерпретации и уличный фьюжн, а также необычные десерты и закуски, которые отражают современные тенденции китайской кухни.

Выступления артистов

На сцене под открытым небом выступят знаменитые артисты из Китая, включая монахов Шаолиня, исполнителей китайского рэпа и актеров хэйнаньской оперы. Гостей ждут мастер-классы, перформансы и инструментальные шоу, которые позволят окунуться в богатую культурную палитру Китая.

Большой маркет и лекторий

Не упустите возможность посетить большой маркет, где можно будет приобрести различные чаи, фарфор, украшения, одежду, снэки и косметику. Лекторий соберет экспертов, исследователей и журналистов, которые расскажут о китайском искусстве, языке и культуре, а также о современной жизни в стране.

Фестиваль «Нихао, Шифу!» — это шанс узнать Китай лучше, прочувствовать его атмосферу через вкус, звук и жесты. Не пропустите это уникальное событие, которое пройдет в Севкабель Порт!