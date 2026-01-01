Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
1
О концерте
Киноафиша
KITANA
KITANA
16+
хип-хоп
Возраст
16+
О концерте
Март
29 марта
воскресенье
20:00
Свобода
Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Юмор
Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
28 марта в 21:00
Сергеич
от 590 ₽
6+
Классическая музыка
Иммерсивный концерт «Увидеть музыку в Планетарии»: Иван Никифорчин и великие адажио
16 мая в 18:30
Планетарий
от 5000 ₽
18+
Юмор
Новый стендап
28 марта в 22:00
Daddy Pub
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
