Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Kitana
Киноафиша Kitana

Kitana

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт KITANA: не пропустите яркое шоу!

Исполнительница KITANA отправляется в тур по России! Это уникальная возможность увидеть её выступление в вашем городе. Готовьтесь к незабываемым эмоциям и ярким шоу.

Что вас ждет на концерте

На каждом выступлении KITANA исполнит свои лучшие треки, а также представит новые композиции. Музыка, хореография и визуальные эффекты создадут атмосферу, которую невозможно описать словами. П fans ждут не только музыкальные номера, но и захватывающие танцевальные выступления.

Зачем стоит прийти

Концерт KITANA — это возможность насладиться живым исполнением и зарядиться положительными эмоциями. Творчество KITANA сочетает в себе разнообразные музыкальные стилевые направления, от поп до электроники. Это порадует как давних поклонников, так и новых слушателей.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события, полны энергии и вдохновения! Будьте уверены, этот концерт оставит яркие впечатления надолго.

Купить билет на концерт Kitana

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
24 апреля пятница
19:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33

В ближайшие дни

Магия свечей. Голос Дудука. Легендарные саундтреки из фильмов
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Голос Дудука. Легендарные саундтреки из фильмов
22 марта в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Квинтет Ольги Келешян
6+
Джаз
Квинтет Ольги Келешян
15 марта в 20:00 Эссе
от 1200 ₽
Джон Гарик
16+
Хип-хоп
Джон Гарик
12 мая в 19:00 Кроп Арена Воздух
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше