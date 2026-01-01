13 марта 2026 года в Нижнем Новгороде пройдет концерт хип-хоп исполнительницы KITANA. Это будет уникальная возможность увидеть живое выступление одной из самых ярких звезд современной музыки.
KITANA - это не просто хип-хоп артистка. Она известна своими мощными текстами и харизматичным сценическим образом, который покоряет сердца фанатов. Ее музыка сочетает элементы различных жанров, что делает каждый концерт незабываемым.
На концерте KITANA зрители смогут насладиться как уже известными хитами, так и новыми композициями. Артистка готовит много сюрпризов, включая специальные гости и уникальные визуальные эффекты. Не упустите шанс стать частью этого события!