Концерт KITANA в Нижнем Новгороде

13 марта 2026 года в Нижнем Новгороде пройдет концерт хип-хоп исполнительницы KITANA. Это будет уникальная возможность увидеть живое выступление одной из самых ярких звезд современной музыки.

Основные детали мероприятия

Дата и время: 13 марта 2026 года, начало в 20:00

13 марта 2026 года, начало в 20:00 Место проведения: Клуб «Nenavist»

Клуб «Nenavist» Адрес: Нижне-Волжская набережная, д. 19, корп. 1

О KITANA

KITANA - это не просто хип-хоп артистка. Она известна своими мощными текстами и харизматичным сценическим образом, который покоряет сердца фанатов. Ее музыка сочетает элементы различных жанров, что делает каждый концерт незабываемым.

Что ожидать от концерта

На концерте KITANA зрители смогут насладиться как уже известными хитами, так и новыми композициями. Артистка готовит много сюрпризов, включая специальные гости и уникальные визуальные эффекты. Не упустите шанс стать частью этого события!