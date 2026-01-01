Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Kitana
Киноафиша Kitana

Kitana

16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт KITANA в Нижнем Новгороде

13 марта 2026 года в Нижнем Новгороде пройдет концерт хип-хоп исполнительницы KITANA. Это будет уникальная возможность увидеть живое выступление одной из самых ярких звезд современной музыки.

Основные детали мероприятия

  • Дата и время: 13 марта 2026 года, начало в 20:00
  • Место проведения: Клуб «Nenavist»
  • Адрес: Нижне-Волжская набережная, д. 19, корп. 1

О KITANA

KITANA - это не просто хип-хоп артистка. Она известна своими мощными текстами и харизматичным сценическим образом, который покоряет сердца фанатов. Ее музыка сочетает элементы различных жанров, что делает каждый концерт незабываемым.

Что ожидать от концерта

На концерте KITANA зрители смогут насладиться как уже известными хитами, так и новыми композициями. Артистка готовит много сюрпризов, включая специальные гости и уникальные визуальные эффекты. Не упустите шанс стать частью этого события!

Купить билет на концерт Kitana

Помощь с билетами
В других городах
Март
13 марта пятница
20:00
Nenavist' Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 19, корп. 1

В ближайшие дни

Антон Беляев и Therr Maitz
12+
Поп Инди
Антон Беляев и Therr Maitz
21 марта в 20:00 КРК Нагорный
от 4500 ₽
Stand-Up по-Женски
18+
Юмор
Stand-Up по-Женски
20 марта в 19:30 Niko 1560
от 800 ₽
Комедийная импровизация
18+
Юмор
Комедийная импровизация
7 марта в 17:00 Improv Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше