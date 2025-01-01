Kiss tribute show

Концерт-трибьют группы Kiss в клубе Jagger

В клубе Jagger состоится невероятный концерт-трибьют культовой группе Kiss. Вам представят головокружительные композиции, исполненные с любовью и вниманием к оригиналу. Энергия и атмосфера, характерные для выступлений самой эпатажной американской команды, будут в каждой ноте!

На сцене выступят:

Олег Кузьмин — вокал, гитара

Александр Чернышёв — вокал

Александр Сенюшин — гитара

Максим Перлин — бас-гитара

Николай Кунавин — барабаны

Зрителей ждёт живой звук, уникальный грим и впечатляющее световое шоу. Этот концерт станет настоящим праздником для всех поклонников Kiss и любителей энергичной музыки!

Не упустите шанс увидеть восхитительное шоу, которое перенесёт вас в мир непревзойдённых выступлений. Приходите на концерт и наслаждайтесь атмосферой, которую создадут талантливые музыканты!