Kiss tribute show
18+
Возраст 18+

О концерте

Концерт-трибьют группы Kiss в клубе Jagger

В клубе Jagger состоится невероятный концерт-трибьют культовой группе Kiss. Вам представят головокружительные композиции, исполненные с любовью и вниманием к оригиналу. Энергия и атмосфера, характерные для выступлений самой эпатажной американской команды, будут в каждой ноте!

На сцене выступят:

  • Олег Кузьмин — вокал, гитара
  • Александр Чернышёв — вокал
  • Александр Сенюшин — гитара
  • Максим Перлин — бас-гитара
  • Николай Кунавин — барабаны

Зрителей ждёт живой звук, уникальный грим и впечатляющее световое шоу. Этот концерт станет настоящим праздником для всех поклонников Kiss и любителей энергичной музыки!

Не упустите шанс увидеть восхитительное шоу, которое перенесёт вас в мир непревзойдённых выступлений. Приходите на концерт и наслаждайтесь атмосферой, которую создадут талантливые музыканты!

Январь
30 января пятница
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

