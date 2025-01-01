Приглашаем вас на спектакль «Кишмиш», созданный на основе произведений выдающейся русской писательницы Надежды Александровны Лохвицкой, более известной под псевдонимом Тэффи. Михаил Зощенко отмечал:
Её считают самой занимательной и "смешной" писательницей. И в длинную дорогу берут непременно сборник её рассказов.
Тэффи часто обращалась к теме детства, что особенно ярко проявилось в её сборнике «Неживой зверь». Этот сборник произвел настоящий фурор среди критиков и читателей, которые отмечали:
Дети из её рассказов - это сама жизнь. В произведениях Тэффи гармонично переплетаются смех и слезы, добродушная ирония и трагическое видение мира.
Литературная композиция «Кишмиш» погружает зрителей в атмосферу детства, передавая с невероятной точностью легкий юмор и тонкий психологизм, характерные для творчества Тэффи. Спектакль соединяет воедино смех и слезы, оставляя зрителей с ощущением глубокой связи с миром и его героями.
Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Ждем вас на спектакле «Кишмиш»!