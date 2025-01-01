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Кишмиш
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Спектакль Кишмиш

Постановка
Омский театр драмы 12+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Литературно-театральная композиция «Кишмиш» по рассказам Надежды Тэффи на сцене Омской драмы

Приглашаем вас на спектакль «Кишмиш», созданный на основе произведений выдающейся русской писательницы Надежды Александровны Лохвицкой, более известной под псевдонимом Тэффи. Михаил Зощенко отмечал: Её считают самой занимательной и "смешной" писательницей. И в длинную дорогу берут непременно сборник её рассказов.

Творчество Тэффи и сборник «Неживой зверь»

Тэффи часто обращалась к теме детства, что особенно ярко проявилось в её сборнике «Неживой зверь». Этот сборник произвел настоящий фурор среди критиков и читателей, которые отмечали: Дети из её рассказов - это сама жизнь. В произведениях Тэффи гармонично переплетаются смех и слезы, добродушная ирония и трагическое видение мира.

О спектакле «Кишмиш»

Литературная композиция «Кишмиш» погружает зрителей в атмосферу детства, передавая с невероятной точностью легкий юмор и тонкий психологизм, характерные для творчества Тэффи. Спектакль соединяет воедино смех и слезы, оставляя зрителей с ощущением глубокой связи с миром и его героями.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события. Ждем вас на спектакле «Кишмиш»!

Режиссер
Ирина Герасимова
В ролях
Ирина Герасимова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 3 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

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