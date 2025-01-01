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Кишлак
Билеты от 3000₽
Киноафиша Кишлак

Кишлак

16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Концерт Кишлака на МТС Live Лето в Москве

8 августа в рамках проекта МТС Live Лето на сцене выступит талантливый исполнитель Кишлак. Его творчество не оставит равнодушным никого и заставит задуматься о жизни.

Музыка разных жанров

Дискография Кишлака охватывает широкий спектр музыкальных стилей. В его творчестве можно услышать элементы электроники, альтернативы, рока и эмо-рэпа. Это разнообразие позволяет ему привлекать внимание различных аудиторий и создавать уникальную атмосферу на своих концертах.

Что ожидать от концерта

Выступление Кишлака обещает быть ярким и запоминающимся. Он не только исполнит свои лучшие хиты, но и поделится мыслями о жизни, любви и поиске себя. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и глубиной текстов, которые заставляют задуматься.

Не пропустите!

Если вы любите уникальную музыку и хотите провести вечер в компании талантливого исполнителя, не пропустите концерт Кишлака на МТС Live Лето! Это отличная возможность погрузиться в мир музыки и эмоций. Начало в 20:00, не забудьте заранее приобрести билеты!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
MTC Live Лето Москва, Лужники, 24, стр. 3
20:00 от 3000 ₽

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