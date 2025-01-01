Меню
О концерте

Группа «Кирпичи» на сцене концертного зала «Свобода»

Музыкальные фанаты, будьте готовы! Группа «Кирпичи» из Санкт-Петербурга снова в Москве. Эта российская рэп-рок-группа, основанная в середине 1990-х годов, продолжает радовать зрителей своими уникальными сочетаниями рок- и рэп-стилей.

Знакомые хиты и новую лирику

Группа известна своими ироничными текстами и запоминающимися мелодиями. В их репертуаре можно найти такие знаковые композиции, как «Про друзей», «Байка», «Плюю я» и «Джедаи». Эти песни уже давно стали классикой российской музыки и любимыми хитами молодежи.

Не пропустите это событие

Выступление «Кирпичей» обещает быть насыщенным и интересным, особенно для поклонников рэп-рока и ироничной лирики, которые отражают повседневную жизнь. Позаботьтесь о билете заранее, чтобы не упустить шанс насладиться непревзойденной атмосферой концерта.

Январь
7 января среда
20:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 2500 ₽

