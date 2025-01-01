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Кирпичи
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Кирпичи

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Кирпичи» в Челябинске

Группа Васи Васина «Кирпичи» — это яркий представитель музыкальной сцены начала нулевых. Их песни о повседневных вещах, таких как похмелье, поиски работы и вечеринки, завоевали сердца слушателей. Однако, за годы существования коллектива, в их творчестве появилась еще одна важная тема — рефлексии о собственной деятельности и окружающей медиареальности.

Ирония и позитив

Ироничная и позитивная интонация полуавтобиографичных историй группы продолжает обеспечивать им успех. Это сочетание помогает слушателям находить в их музыке не только развлечение, но и повод для размышлений о жизни и собственном опыте.

Музыкальный стиль

В музыкальном плане «Кирпичи» балансируют между расслабленными битами и неспешными рок-аранжировками. Эта уникальная формация создает атмосферу, в которой каждый сможет найти что-то близкое и понятное.

Не пропустите!

Не упустите возможность насладиться выступлением группы «Кирпичи». Их концерты — это не просто музыка, а настоящий праздник доброй и искренней лирики, которая заставляет задуматься о важных моментах жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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