Концерт ансамбля «Кирпичи»: «Снова в школу»

Известные своей неудержимой энергией деятели культуры из Санкт-Петербурга, объединившиеся 30 лет назад в ансамбль «Кирпичи», готовятся вновь зарядить бодростью всё живое. Их новая программа называется «Снова в школу», и это означает, что все «школьнички» должны тщательно подготовиться к новому учебному году и вспомнить все тексты произведений этой легендарной питерской команды.

Звезды вечера

Весь вечер вас будут развлекать отличники рок-просвещения: Вадим Александрович Латышев, Даниил Николаевич Смирнов и, конечно же, Василий Владимирович Васин. Эти артисты известны своим уникальным стилем и неподражаемым юмором, что делает каждый их концерт незабываемым событием.

Что вас ждет

За 2 академических часа вы вспомните, чему равна сила ума, где парит конь-людоед и обязательно встретите друзей, с которыми точно не будет скучно в этот вечер. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, с множеством музыкальных номеров и интерактивных моментов.

Не пропустите!

Приходите и окунитесь в атмосферу веселья и ностальгии! Концерт пройдет в уютной обстановке, где каждый сможет вспомнить яркие моменты школьной жизни и зарядиться позитивом на весь учебный год.