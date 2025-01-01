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Кирпичи
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Кирпичи

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Концерт ансамбля «Кирпичи»: «Снова в школу»

Известные своей неудержимой энергией деятели культуры из Санкт-Петербурга, объединившиеся 30 лет назад в ансамбль «Кирпичи», готовятся вновь зарядить бодростью всё живое. Их новая программа называется «Снова в школу», и это означает, что все «школьнички» должны тщательно подготовиться к новому учебному году и вспомнить все тексты произведений этой легендарной питерской команды.

Звезды вечера

Весь вечер вас будут развлекать отличники рок-просвещения: Вадим Александрович Латышев, Даниил Николаевич Смирнов и, конечно же, Василий Владимирович Васин. Эти артисты известны своим уникальным стилем и неподражаемым юмором, что делает каждый их концерт незабываемым событием.

Что вас ждет

За 2 академических часа вы вспомните, чему равна сила ума, где парит конь-людоед и обязательно встретите друзей, с которыми точно не будет скучно в этот вечер. Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, с множеством музыкальных номеров и интерактивных моментов.

Не пропустите!

Приходите и окунитесь в атмосферу веселья и ностальгии! Концерт пройдет в уютной обстановке, где каждый сможет вспомнить яркие моменты школьной жизни и зарядиться позитивом на весь учебный год.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
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