Кирпичи. XXX лет

Тур группы «Кирпичи»: новая программа

Петербургская группа «Кирпичи» анонсирует большой тур с программой «XXX лет». Эти мастера хип-хопа и хардкора, по праву считающиеся одной из лучших концертных групп в стране, находятся в идеальной творческой форме и готовы удивить зрителей.

Исторический экскурс в творчество

Специально для юбилейных концертов артисты подготовили программу, которая не ограничивается просто лучшими треками. Это увлекательное путешествие по разным историческим эпохам коллектива, начиная с диких девяностых до брюзжащих двадцатых. Каждый концерт станет настоящим праздником, полным энергии и драйва.

Неизменная сила и энергии «Кирпичей»

Творческая бескомпромиссность, артистичность и невероятная энергия — вот на чем держится боевая слава «Кирпичей». Артисты не только исполняют свои песни, но и создают атмосферу, в которую хочется погружаться вновь и вновь.

Приглашение на танцпол

А что же остается делать уважаемой публике? Правильный ответ — врываться на танцпол! Не забывайте, что «смерть на рейве» — это настоящая индустрия, и каждый участник концерта становится частью этого уникального события.

Не упустите возможность увидеть «Кирпичи» в действии и стать частью их юбилейного турне!