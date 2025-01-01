Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кирпичи. XXX лет
Киноафиша Кирпичи. XXX лет

Кирпичи. XXX лет

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тур группы «Кирпичи»: новая программа

Петербургская группа «Кирпичи» анонсирует большой тур с программой «XXX лет». Эти мастера хип-хопа и хардкора, по праву считающиеся одной из лучших концертных групп в стране, находятся в идеальной творческой форме и готовы удивить зрителей.

Исторический экскурс в творчество

Специально для юбилейных концертов артисты подготовили программу, которая не ограничивается просто лучшими треками. Это увлекательное путешествие по разным историческим эпохам коллектива, начиная с диких девяностых до брюзжащих двадцатых. Каждый концерт станет настоящим праздником, полным энергии и драйва.

Неизменная сила и энергии «Кирпичей»

Творческая бескомпромиссность, артистичность и невероятная энергия — вот на чем держится боевая слава «Кирпичей». Артисты не только исполняют свои песни, но и создают атмосферу, в которую хочется погружаться вновь и вновь.

Приглашение на танцпол

А что же остается делать уважаемой публике? Правильный ответ — врываться на танцпол! Не забывайте, что «смерть на рейве» — это настоящая индустрия, и каждый участник концерта становится частью этого уникального события.

Не упустите возможность увидеть «Кирпичи» в действии и стать частью их юбилейного турне!

Купить билет на концерт Кирпичи. XXX лет

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
3 декабря среда
20:00
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
от 1500 ₽
4 декабря четверг
20:00
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Соло для оркестра
6+
Классическая музыка Экскурсия
Соло для оркестра
15 октября в 13:45 НОВАТ
Билеты
Никому не хватает любви: Олег Митяев
6+
Авторская песня
Никому не хватает любви: Олег Митяев
21 октября в 19:00 Дом ученых
от 2200 ₽
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
18+
Юмор
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
13 декабря в 21:30 Бродячая собака
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше