Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кирпичи. XX лет Царскому альбому
Билеты от 2500₽
Киноафиша Кирпичи. XX лет Царскому альбому

Кирпичи. XX лет Царскому альбому

16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с «Кирпичами» в клубе «16 Тонн»

«Кирпичи» — этот проект стал неотъемлемой частью осенних праздников, наряду с гладиолусами и тыквами. Вечерний «Сапсан» вновь привезет артистов в столицу, где они устроят музыкальное торжество для друзей и гостей клуба «16 Тонн». На этот раз в центре внимания окажется «Царский альбом», юбилей которого мы отмечаем — 20 лет с момента его выхода.

Ностальгия по «Царскому альбому»

Лирическое отступление в дискографии «Кирпичей» и неожиданная романтическая линия, представленная Василием Владимировичем Васиным, вызывают у поклонников коллектива приступы ностальгии и высоких чувств. Песни с этого альбома звучат на концертах крайне редко, и именно поэтому этот вечер становится особенно значимым.

Хиты и рок-боевики

Хотя «Кирпичи» намерены уделить внимание менее часто исполняемым композициям, музыканты не забудут и про свои основные хиты, а также рок-боевики, которые успели полюбиться многим. Это отличная возможность для зрителей насладиться как известными треками, так и редкими перлами из репертуара группы.

Купить билет на концерт Кирпичи. XX лет Царскому альбому

Помощь с билетами
Ноябрь
2 ноября воскресенье
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Джазовый квинтет Антона Боева
18+
Джаз
Джазовый квинтет Антона Боева
4 января в 16:00 Petter
от 1800 ₽
Женский Stand Up
18+
Юмор
Женский Stand Up
8 мая в 18:00 Petter
от 2000 ₽
Hot Funk Jam
12+
Фанк
Hot Funk Jam
2 декабря в 21:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше