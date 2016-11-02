Кирпичи. XX лет Царскому альбому

Музыкальный вечер с «Кирпичами» в клубе «16 Тонн»

«Кирпичи» — этот проект стал неотъемлемой частью осенних праздников, наряду с гладиолусами и тыквами. Вечерний «Сапсан» вновь привезет артистов в столицу, где они устроят музыкальное торжество для друзей и гостей клуба «16 Тонн». На этот раз в центре внимания окажется «Царский альбом», юбилей которого мы отмечаем — 20 лет с момента его выхода.

Ностальгия по «Царскому альбому»

Лирическое отступление в дискографии «Кирпичей» и неожиданная романтическая линия, представленная Василием Владимировичем Васиным, вызывают у поклонников коллектива приступы ностальгии и высоких чувств. Песни с этого альбома звучат на концертах крайне редко, и именно поэтому этот вечер становится особенно значимым.

Хиты и рок-боевики

Хотя «Кирпичи» намерены уделить внимание менее часто исполняемым композициям, музыканты не забудут и про свои основные хиты, а также рок-боевики, которые успели полюбиться многим. Это отличная возможность для зрителей насладиться как известными треками, так и редкими перлами из репертуара группы.