Кирпичи. Новогодний концерт

В клубе Alcatraz пройдет новогодний концерт группы «Кирпичи». Музыканты анонсировали свой тур «И снова с вами», который обещает стать настоящим праздником для поклонников.
На концерте зрители смогут насладиться как известными хитами группы, так и неожиданными композициями. Уникальное сочетание речитатива, петербургского юмора и хардкора создаст атмосферу угара и веселья.
Этот концерт определенно понравится тем, кто ищет энергичную музыку и веселые вечеринки. Подготовьтесь к захватывающему шоу!
Не упустите шанс стать частью этого яркого события и зарядиться позитивом на весь следующий год!