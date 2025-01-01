Кирпичи. Новогодний концерт

Новый год с группой «Кирпичи» в клубе Alcatraz

В клубе Alcatraz пройдет новогодний концерт группы «Кирпичи». Музыканты анонсировали свой тур «И снова с вами», который обещает стать настоящим праздником для поклонников.

Энергия и веселье

На концерте зрители смогут насладиться как известными хитами группы, так и неожиданными композициями. Уникальное сочетание речитатива, петербургского юмора и хардкора создаст атмосферу угара и веселья.

Для любителей активного отдыха

Этот концерт определенно понравится тем, кто ищет энергичную музыку и веселые вечеринки. Подготовьтесь к захватывающему шоу!

Не упустите шанс стать частью этого яркого события и зарядиться позитивом на весь следующий год!