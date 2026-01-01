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Кирпичи. Лучшее
Киноафиша Кирпичи. Лучшее

Кирпичи. Лучшее

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О концерте

Концерт для истинных поклонников группы «Кирпичи»

Традиционные сибирские гастроли главных альтернативных рок-звёзд из Санкт-Петербурга обещают стать знаковым событием для всех любителей старой школы хип-хопа и девяностых, эпохи MTV. Легендарный Вася Васин в очередной раз подтвердит репутацию талантливого музыканта, исполнив лучшие хиты группы «Кирпичи».

На сцене Васин представит не только культовые композиции, но и новые творческие идеи, которые заставят сердца зрителей биться в унисон с ритмами его музыки. Непосредственная подача и энергия артиста создадут уникальную атмосферу, наполненную настроением настоящего праздника.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! Готовьтесь к отличному настроению, которому позавидуют даже самые закоренелые скептики.

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