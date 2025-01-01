Кирпичи. И снова с вами

Группа «Кирпичи» анонсирует новый тур-приключение «и снова с вами»

Группа «Кирпичи» готова порадовать своих поклонников новым туром под названием «и снова с вами». Цели на этот сезон поставлены четко: создать праздник в каждом городе, насладиться впечатлениями и встречами с друзьями!

Непредсказуемый репертуар

Репертуар тура обещает быть ярким и разнообразным. Зрителей ждут не только классические хиты, но и новая, свежая музыка. Каждый концерт будет напоминать калейдоскоп из речитатива, петербургского юмора и хардкора.

Эмоции и развлечения

«Кирпичи» уверены, что на концертах будет царить атмосфера веселья и безудержного драйва. Как говорится, чтобы быть счастливыми, нужно немного «трэша и угара», и именно этого они собираются подарить своим зрителям!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться качественным шоу. Группа ждет вас, чтобы вместе провести незабываемые вечера!