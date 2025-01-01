Меню
Кирпичи. И снова с вами
16+
О концерте/спектакле

Группа «Кирпичи» анонсирует новый тур-приключение «и снова с вами»

Группа «Кирпичи» готова порадовать своих поклонников новым туром под названием «и снова с вами». Цели на этот сезон поставлены четко: создать праздник в каждом городе, насладиться впечатлениями и встречами с друзьями!

Непредсказуемый репертуар

Репертуар тура обещает быть ярким и разнообразным. Зрителей ждут не только классические хиты, но и новая, свежая музыка. Каждый концерт будет напоминать калейдоскоп из речитатива, петербургского юмора и хардкора.

Эмоции и развлечения

«Кирпичи» уверены, что на концертах будет царить атмосфера веселья и безудержного драйва. Как говорится, чтобы быть счастливыми, нужно немного «трэша и угара», и именно этого они собираются подарить своим зрителям!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника и насладиться качественным шоу. Группа ждет вас, чтобы вместе провести незабываемые вечера!

В других городах

Челябинск, 5 февраля
The Бочка Челябинск, Карла Маркса, 56
19:00 от 1500 ₽
Воронеж, 23 апреля
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
20:00 от 1200 ₽
Ростов-на-Дону, 24 апреля
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
21:00 от 1200 ₽
Краснодар, 25 апреля
Sgt. Peppers Bar Краснодар, Чапаева, 94
20:00 от 1200 ₽

