Концерт группы Kirma в клубе Live Stars

9 марта в клубе Live Stars состоится единственный концерт группы Kirma в этом сезоне. Мероприятие обещает быть особенным благодаря двум важным событиям: дню рождения солистки Елизаветы и презентации нового сингла «Избавь меня».

На концерте вас ожидает трогательная атмосфера, красивые мелодии и интересные тексты. Все музыканты группы покажут высокое мастерство исполнения, погружая зрителей в свою неповторимую музыкальную вселенную.

О группе Kirma

В 2010-2014 годах Kirma была флагманом российского трип-хопа и с успехом выступала в лучших клубах Москвы и Санкт-Петербурга. За время своего существования группа привлекла внимание многих поклонников и музыкальных критиков.

Важным моментом карьеры стали совместные выступления с культовыми европейскими коллективами, такими как Archive и Antimatter. Эти сотрудничества укрепили репутацию Kirma и сделали группу частью международной музыкальной сцены.

Не упустите возможность присоединиться к этому незабываемому вечеру музыки и эмоций!